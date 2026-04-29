[헤럴드경제=홍석희 기자] 에이스침대는 현대백화점 목동점 매장을 리뉴얼 오픈했다고 29일 밝혔다.

에이스침대 현대백화점 목동점은 서울 양천구 핵심 상권에 위치한 주요 거점 매장이다. 인근에 대단지 아파트가 밀집해 가족 단위 고객과 신혼부부 유입이 많은 곳이다. 서울 지하철 5호선 오목교역을 통한 접근성도 높다.

에이스침대는 이번 리뉴얼을 통해 서울 서남권 고객과의 접점을 넓히고 프리미엄 숙면 브랜드 경험을 강화한다는 방침이다.

리뉴얼 매장은 현대백화점 목동점 지하 1층 리빙관에 있다. 매장 동선과 인테리어는 다양한 고객의 니즈와 라이프스타일을 반영해 구성됐다. 고객은 여러 제품을 한눈에 비교하고, 자신에게 맞는 침실 스타일을 살펴볼 수 있다.

매장에서는 에이스침대의 베스트셀러와 신제품을 함께 선보인다. 천연가죽 헤드 쿠션이 적용된 ‘에스더’, 트윈 구성이 가능한 ‘노벨라’, 신혼부부 인기 제품인 ‘루체-III’가 대표 제품이다. 원목 다리를 더한 ‘오팔로’와 가죽·월넛 소재를 조합한 ‘BRA-1439’ 등 스테디셀러도 전시된다.

혼수를 준비하는 예비부부는 전용 멤버십 서비스 ‘에이스 웨딩멤버스’를 통해 혜택을 받을 수 있다. LG전자 베스트샵 프로모션과 연계한 행사도 진행된다.

에이스침대 관계자는 “고객 방문이 많은 현대백화점 목동점 매장을 보다 쾌적하고 전문적인 체험 공간으로 선보이고자 리뉴얼을 진행했다”며 “이사나 혼수를 준비하는 고객들이 매장을 직접 방문해 다양한 제품을 비교 체험하며 만족도 높은 선택을 하시기 바란다”고 말했다.