“영국인보다 더 가까운 친구는 없어”…“내 모친, 찰스에 반해” 농담도 찰스 3세, 트럼프에 ‘결단의 책상’ 설계도면 복제본 선물

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 백악관에서 미국을 국빈 방문 중인 찰스 3세 국왕에 대한 국빈 환영식을 열고 미국과 영국의 견고한 유대 관계를 강조했다. 이란전 과정에서 영국을 향해 노골적인 불만을 드러내 왔던 트럼프 대통령은 이날 환영식에서는 일단 양국 간 ‘유대’에 방점을 찍은 메시지에 집중한 모습이다.

트럼프 대통령은 이날 환영사에서 찰스 3세 국왕의 지성과 열정, 헌신이 영국뿐 아니라 미국과 영국 간의 소중한 유대관계에 축복이 됐다면서 “이런 관계가 앞으로 오랫동안 계속될 것으로 확신한다”고 말했다.

키어 스타머 총리가 이끄는 영국 정부는 이란 공습에 영국군 기지를 제공해 달라는 트럼프 행정부의 요청을 거절한 데 이어 호르무즈 해협에 군함을 파견해 달라는 요청도 거절하면서 트럼프 대통령과 껄끄러운 긴장 관계를 이어왔다.

트럼프 대통령은 올해가 미국이 영국으로부터 독립해 건국 250주년을 맞은 해라는 점에서 미국 선조들의 뿌리가 영국에서 비롯됐다는 점을 강조하며 양국 관계의 오랜 역사도 부각했다.

트럼프 대통령은 “독립을 선포하기 전부터 미국인들은 우리 안의 가장 귀한 선물인 도덕적 용기를 품고 있었으며, 그것은 바다 건너 작지만 위대한 왕국에서 비롯된 것이었다”고 말했다. 또 “우리가 독립을 쟁취한 뒤 수 세기 동안 미국인들에게 영국인보다 더 가까운 친구는 없었다”며 “우리는 같은 뿌리를 공유하고, 같은 언어를 사용하며, 같은 가치를 지향한다”고 강조했다.

양국 간 ‘특별한’ 동맹관계의 상징인 윈스턴 처칠 전 영국 총리의 흉상이 백악관 대통령 집무실인 오벌오피스에 있다는 점도 거론했다. 또 작고한 자기 모친이 스코틀랜드에서 태어나 19세 때 미국으로 이민 온 사실을 언급하며 영국 왕실에 대한 모친의 깊은 애정을 소개하기도 했다.

트럼프 대통령은 모친이 TV에 나오는 젊은 시절의 찰스 3세 국왕을 가리켜 “봐라. 너무 멋지다(so cute)”고 말한 일화를 이야기하며 “내 어머니는 찰스에게 반했었다”고 말해 좌중의 웃음을 자아냈다. 트럼프 대통령이 이 발언을 하면서 찰스 3세 국왕을 잠시 쳐다보자, 찰스 3세 국왕은 머쓱한 듯 웃음을 지어 보였다. 트럼프 대통령은 이어 하늘을 가리키며 “어머니가 지금은 어떻게 생각하실지 궁금하다”고도 말했다.

트럼프 대통령은 환영사를 시작하며 구름이 끼고 비 오는 워싱턴DC의 이날 날씨를 두고 “정말 아름다운 영국의 날씨”라고 농담하기도 했다.

트럼프 대통령은 이후 찰스 3세 국왕과 비공개 회담을 마치고 배웅한 뒤 취재진에게 “매우 좋은 만남이었다”며 찰스 3세 국왕을 “정말 훌륭한 분(fantastic person)”이라고 평가했다.

찰스 3세 국왕은 이날 트럼프 대통령에게 오벌오피스에 있는 ‘결단의 책상(Resolute Desk)’의 1879년 설계 도면 복제본을 액자에 담아 선물했다. 원본은 영국 런던의 국립 해양 박물관에 있다. ‘결단의 책상’은 1880년 빅토리아 당시 영국 여왕이 러더포드 헤이즈 미국 대통령에게 영국 군함 레졸루트함의 잔해 목재로 제작해 선물한 것으로 양국 친선의 상징으로 여겨진다.

트럼프 대통령은 답례로 당시 주영국 미국대사였던 존 애덤스 전 대통령이 존 제이 당시 미 국무장관에게 보낸 1785년 서신의 사본을 액자에 담아 선물했다. 이 서신에서 애덤스 전 대통령은 조지 3세 영국 국왕과의 만남을 언급하며 양국이 우호적 관계를 유지하기로 합의했다고 밝혔다.

커밀라 왕비와 멜라니아 여사도 선물을 교환했다. 멜라니아 여사는 영국 왕실의 보석 공급업체가 제작한 브로치를 받았고, 커밀라 왕비는 보석 브랜드 티파니의 은 티스푼 6개 세트와 백악관 벌집에서 생산된 꿀 한 병을 받았다.

백악관은 이후 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정에 국빈 환영식 사진을 올리며 트럼프 대통령과 찰스 3세 국왕이 함께한 사진에 “두 명의 왕”이라는 문구를 붙였다. 그러나 그동안 미국에서 트럼프 대통령 비판자들이 ‘노 킹스(No Kings·왕은 없다)’ 시위를 벌이며 그의 ‘제왕적 국정 운영’을 비판해왔다는 점에서 트럼프 대통령을 ‘왕’으로 표현한 것은 논란의 소지가 있다는 지적도 나온다.