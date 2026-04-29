컨테이너는 1.2% 감소…미국·베트남 물량 줄어 자동차·유연탄 증가…중동 리스크 영향은 제한적

[헤럴드경제=김선국 기자] 올해 1분기 전국 항만 물동량이 3억8845만톤(t)으로 전년 대비 1.5% 증가했다. 다만 미국·베트남 수출 감소 영향으로 컨테이너 물동량은 1.2% 줄었다.

29일 해양수산부에 따르면 1분기 전국 무역항 물동량은 전년 동기(3억8289만t)보다 1.5% 늘어난 3억8845만t으로 집계됐다. 수출입 물동량은 3억3250만t, 연안 물동량은 5594만t이다.

품목별로는 자동차(13.9%), 유연탄(14.7%), 가스(9.5%) 등이 증가하며 전체 물동량 증가를 이끌었다. 반면 철강 및 그 제품(14.8%)과 석유정제품(8.4%)은 줄었다.

컨테이너 물동량은 감소했다. 1분기 처리량은 787만TEU(20피트 컨테이너 1개 기준 단위)로 전년 대비 1.2% 줄었다. 수출입 물동량은 421만TEU로 1.9% 감소했고, 환적 물동량도 360만TEU로 0.7% 줄었다.

국가별로는 중국(2.4%)과 일본(9.5%)은 늘었지만 미국(10.2%)과 베트남(6.9%)은 줄었다.

항만별로는 부산항이 614만TEU로 2.0% 감소했다. 전년 조기선적 수요에 따른 기저효과 영향으로 분석된다. 인천항은 81만TEU로 1.1% 증가했고, 광양항은 49만TEU로 0.2% 늘었다.

비컨테이너 화물은 2억4963만t으로 전년 대비 1.7% 증가했다. 평택·당진항과 인천항은 증가한 반면 울산항과 광양항은 감소했다.

황종우 해양수산부 장관은 “중동 정세 불안에도 호르무즈 해협 봉쇄 영향은 아직 제한적”이라며 “수출입 물류가 원활하게 유지되도록 대응하겠다”고 말했다.