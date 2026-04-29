약 20만명 이벤트 페이지 방문…3000명 추첨 선물 제공·뮤지컬 관람도…‘레고랜드 런’ 진행

[헤럴드경제=차민주 기자] LG유플러스는 장기 이용 고객을 대상으로 진행한 ‘화담숲 초청 데이’를 성황리에 마무리했다고 29일 밝혔다. 올해부터 장기 고객 마케팅을 본격화한 결과다.

LG유플러스는 지난 27일 봄철 인기 명소인 경기도 광주 화담숲을 전체 대관해, 장기 고객 3000명을 대상으로 고객 체험형 행사를 진행했다. 화담숲은 하루 입장 인원이 제한된 100% 사전 예약제로 운영되는 인기 명소다.

LG유플러스는 이번 행사를 진행하기 전, 통합 앱 ‘U+one’을 통해 멤버십 VIP 이상 및 5년 이상 장기 이용 고객을 대상으로 사전 응모를 받았다. 신청 기간 약 20만명이 이벤트 페이지를 방문했으며, 이 가운데 추첨을 통해 3000명의 장기고객을 선정했다.

LG유플러스는 고객이 시간대별로 분산해 입장하는 방식으로 행사를 운영했다고 설명했다. 총 6개 시간대로 나눠 입장 인원을 조정해, 자연 감상과 관람 동선에 따른 고객 불편을 줄였다.

이번 화담숲 초청 행사는 LG 플러스가 연중 운영 중인 ‘장기 고객 초대 프로그램’의 일환으로 기획됐다. LG유플러스는 대표 멤버십 프로그램 ‘유플투쁠’을 중심으로 장기 고객을 위한 전용 혜택과 체험형 행사를 확대하고 있다. 아울러 고객이 직접 경험할 수 있는 콘텐츠를 지속해서 선보이고 있다.

LG유플러스는 연초부터 장기 이용 고객을 대상으로 생활·문화 중심 혜택을 강화해 왔다고 강조했다. 5년 이상 장기 고객에게 월별 특별 선물을 제공하는 한편, 인기 뮤지컬을 통대관해 무료 관람 기회를 마련했다.

LG유플러스는 오는 5월 레고랜드 ‘레고런’ 행사를 통해 장기 고객을 대상으로 한 참여형 행사를 진행한단 방침이다. 레고런은 강원도 춘천 중도 일대 호수 길 5km 구간을 레고 캐릭터와 함께 달리는 마라톤 행사다.

LG유플러스에 따르면 이번 행사에 참석한 고객은 “장기 고객을 위한 혜택이라는 점이 분명하게 느껴졌고, 오래 이용해 온 선택이 보상받는 기분이었다”, “온전히 장기 고객만을 위한 행사라는 점이 인상 깊었다” 등 반응을 보였다. LG유플러스는 행사 참여 고객이 본인의 블로그, 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)에 체험 후기를 올릴 시, LG생활건강 세트를 추가로 제공하는 이벤트도 함께 진행했다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장은 “장기 고객에게 실질적인 혜택과 경험을 제공하는 데 올해 마케팅 역량을 집중하고 있다”며 “고객 분석을 기반으로 한 차별화된 체험형 혜택을 통해 유플러스만의 ‘Simply. U+’ 고객 가치를 지속해서 제공하고, 고객의 선택에 확신을 불어넣도록 노력하겠다”고 말했다.