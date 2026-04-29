[헤럴드경제=문영규 기자] 노태문 삼성전자 사장 등 국내 500대 기업 대표이사들이 서울 강남구 개포동 디에이치퍼스티어아이파크에서 가장 많이 살고 있다는 조사결과가 나왔다. 2위는 용산구 한남동 나인원한남이었다.

29일 기업데이터연구소 CEO스코어가 법인등기부등본에 기재된 500대 기업 대표이사 640명의 주소지를 조사한 결과에 따르면 이달 기준 대표들이 가장 많이 사는 아파트는 디에이치퍼스티어아이파크였다.

이곳엔 노태문 사장을 비롯, 박상현 두산에너빌리티 사장, 이석희 SK온 사장, 남정운 한화솔루션 대표, 최수연 네이버 사장, 김대일 코리아세븐 대표, 김민태 코오롱인더스트리 부사장, 이용배 현대로템 사장, 장용호 SK 사장, 서진석 셀트리온 대표, 김병규 넷마블 대표 등 총 11명이 살고 있는 것으로 나타났다.

2위인 나인원한남엔 8명이 거주했다. 장덕현 삼성전기 사장, 박주환 TKG태광 회장, 강대현 넥슨코리아 대표, 김창수 F&F 회장, 현지호 화승코퍼레이션 부회장, 최성원 광동제약 회장, 반홀 코닝정밀소재 대표, 조정호 대창 사장 등이다.

3위는 서초구 반포동 래미안퍼스티지로, 김성환 한국투자증권 사장, 조원태 대한항공 회장, 이창황 효성티앤씨 부사장, 김익환 한세실업 부회장, 구찬우 대방건설 사장, 정현 가온전선 부사장, 장세준 코리아써키트 부회장 등 7명이 살고 있다.

용산구 한남동 한남더힐엔 홍범식 LG유플러스 사장, 구동휘 LS MnM 사장, 김광일 홈플러스 대표, 이우성 SGC에너지 사장, 유상철 HJ중공업 대표 등 5명이 거주하는 것으로 알려져 4위에 올랐다.

5위는 성남시 분당구 백현동에 위치한 ‘판교푸르지오그랑블’이었다. 상위권 단지 중 경기 지역에 위치한 아파트는 이곳이 유일했다. 여기엔 김미섭 미래에셋증권 부회장, 심상필 세메스 대표, 최경 코스맥스 부회장, 원유현 대동 부회장 등 4명이 살고 있다.

외국인 대표들은 대체로 호텔에 거주하고 있는 것으로 나타났다.

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오 현대자동차 사장은 조선팰리스서울강남 호텔에, 유지 야마사키 노무라금융투자 대표는 그랜드머큐어앰배서더, 저우유 오비맥주 대표는 노보텔앰배서더서울강남에 살고 있다.

한편 지역별로는 거주지가 수도권에 집중됐다.

수도권엔 586명(91.6%)이 거주하고 있으며 이 중 서울이 429명(67.0%)으로 가장 많았다. 이어 경기 152명(23.8%), 인천 5명(0.8%) 순이었다.

서울 내에서는 강남구가 107명(24.9%)으로 가장 많았고, 이어 서초구 73명(17.0%), 용산구 56명(13.1%), 송파구 36명(8.4%) 순으로 조사됐다.

비수도권에 거주하는 대표는 54명(8.4%)으로, 부산이 11명(1.7%)으로 가장 많았고 이어 경남과 울산이 각 7명(1.1%), 전남과 전북이 각 5명(0.8%), 경북과 대구가 각 4명(0.6%) 등이었다.