[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 군위군은 지역내 초·중학생의 영어 능력 향상과 사교육비 부담 완화를 위해 ‘1대1 원어민 화상영어’ 프로그램 1기 수강생을 오는 30일까지 선착순 모집한다고 28일 밝혔다.

이번 프로그램은 ‘대구시 군위군 화상영어’누리집에서 신청할 수 있으며 원어민 강사와 실시간 화상 수업을 통해 학생 개개인의 수준에 맞춘 영어 학습을 제공한다.

수업은 주 60분으로 운영되며 높은 교육 만족도로 많은 참여자로부터 호응을 얻고 있다.

특히 군위군은 2026년부터는 기존 연간 3기 운영에서 4기 운영으로 확대하고 기존 초등학생 대상에서 중학생 대상까지 확대하여 더 많은 학생에게 참여 기회를 제공할 계획이다.

이번 확대 운영은 학생들의 지속적인 영어 학습 환경을 조성하여 교육 효과를 높이고 사교육비 부담 감소와 지역 간 교육 격차 해소에도 도움이 될 전망이다.

군위군 관계자는 “대구시 편입 후 학생들의 글로벌 경쟁력을 키우기 위한 중요한 교육 지원 정책”이라며 “앞으로도 교육 기회를 확대하여 ‘아이 키우기 좋은 군위’를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.