[헤럴드경제=정목희 기자] 일본 유조선 1척이 이란 당국의 허가를 받아 호르무즈 해협을 통과했다고 이란 국영 프레스TV가 28일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 일본 회사가 소유한 파나마 선적 초대형 원유운반선(VLCC) ‘이데미츠 마루호’는 약 200만 배럴의 원유를 싣고 이날 오전 걸프 해역(페르시아만)을 출발해 호르무즈 해협을 빠져나왔다.

프레스TV는 해당 유조선이 이란 당국의 허가를 받았다고 전했으나, 이른바 ‘통행료’ 지급 여부에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.

이 선박은 일본 정유사 이데미츠 코산의 자회사가 운용하고 있으며, 지난달 초 사우디아라비아 주아이마 터미널에서 원유를 선적한 뒤 걸프 해역에 정박해 있다가 현지시간 27일 오후 늦게 항해를 재개했다.

선박 추적 사이트를 보면 이 배는 이란 당국이 공지한 ‘안전 항로’인 게슘섬과 라라크섬에 근접한 항로로 운항했으며 한국시간으로 28일 오후 11시40분 현재 오만만을 항해 중이다.

일본과 관련된 선박은 이달 초 3척이 호르무즈 해협을 통과했으나 모두 액화천연가스(LNG) 운반선이었고 유조선은 이번이 처음이다.