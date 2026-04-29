[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시는 지난 26일 점촌점빵길 일원에서 열린 ‘점촌점빵길 STAR 콘서트’ 현장에서 박서진에게 명예시민증을 전달했다고 28일 밝혔다.

박서진은 지난 2023년 문경시 홍보대사로 위촉된 이후 방송과 공연을 통해 문경의 자연과 관광지를 꾸준히 소개해왔다. 지자체 홍보대사가 흔하지만 그의 활동은 여기서 한 걸음 더 나갔다는 평가다.

대표적인 사례가 ‘닻별 테마길’이다. 팬들이 실제로 찾고 머무를 수 있는 공간을 만들고 이를 중심으로 팬 참여형 행사를 유도하면서 방문을 소비로 연결했다. 팬덤이 지역 관광의 실수요로 이어지는 구조를 만든 셈이다.

문경시 관계자는 “박서진 씨의 활발한 활동이 문경을 전국에 알리는 데 큰 역할을 했다”며 “앞으로도 다양한 분야에서 문경과의 인연을 이어가며 지역 발전에 함께해 주시길 기대한다”고 말했다.

한편 박서진은 드라마 ‘태조왕건’을 계기로 문경을 알린 배우 최수종 등에 이어 7번째 명예시민이 됐다.