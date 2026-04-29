[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 기후에너지환경부의 ‘방사선 환경 실증기반 구축’ 공모에 선정됐다.

29일 경주시에 따르면 이번 ‘방사선 환경 실증기반 구축’ 선정에 따라 앞으로 4년간 198억원을 투입해 방사선 환경에서 작업 로봇의 신뢰성을 검증할 수 있는 인프라인 방사선 환경 로봇 실증센터를 구축한다.

원전 해체 과정에서 발생할 수 있는 장비 고장과 오작동을 사전에 검증해 안전사고와 비용 증가를 최소화하는 데 목적이 있다.

한국원자력환경복원연구원이 사업을 주관하며 양남면 나산리 중수로 해체연구소 부지에 1천500㎡ 규모로 센터가 조성될 예정이다.

중수로 해체연구소는 오는 6월 완공을 앞두고 있다.

경주시는 센터가 고방사선 환경에서도 안정적으로 작동하는 장비의 성능을 시험·평가하는 시설로, 원전 해체 기술 상용화를 뒷받침하는 핵심 기반이 될 것으로 기대한다.

시는 한국수력원자력, 월성원전, 한국원자력환경공단 등 집적된 원전 관련 기관을 기반으로 원전 해체 공정 자동화·지능화를 추진하고 소형모듈원자로(SMR) 등 차세대 원전산업 경쟁력을 강화할 계획이다.

최혁준 경주시장 권한대행은 “로봇 실증기술이 상용화되면 원전해체 공정의 안전성과 효율성이 크게 향상될 것”이라며 “축적된 기술을 바탕으로 SMR 등 차세대 원전 분야까지 확장해 경주가 글로벌 원자력 산업의 핵심 거점으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.