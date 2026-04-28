[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 한다감(47)이 엄마가 된다.

한다감은 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “오랜 시간 동안 배우 생활을 해오면서 이런 감회와 감정으로 글을 올리는 건 처음인 것 같다”며 “20대 때 데뷔하고 바쁘게 앞만 보고 달리던 제가 41살에 결혼을 했고 올해 결혼 6년차에 하늘의 축복으로 아이를 갖게 됐다. 지금도 믿어지지 않지만 사실”이라고 임신 소식을 전했다.

그는 “제가 연예계 최고령 산모가 됐다”며 “너무 너무 감사하고 경이로운 이 순간을 여러분께 알리고 싶어서 글을 올리게 됐다”고 밝혔다.

한다감은 “아마 지금껏 사례를 보아서는 제가 현재 연예계 여배우 중 최고령 산모가 아닐까 싶다”며 “이 늦은 시기에 저에게 큰 축복과 선물을 주셔서 너무 너무 감사드린다”고 밝혔다.

그는 이어 “작년에 연극을 마치면서 최고의 상태로 결과를 얻고 싶어서 병원을 미리 다니면서 꼼꼼하게 준비했고 노력한 결과 감사하게도 시험관 시술 단 1번에 성공했다”며 “그 동안 오랜 세월동안 운동도 열심히 하고 식단 관리도 최대한 노력한것이 정말 많은 도움이 된 것 같다”고 근황을 전했다.

한편, 1999 미스 월드 퀸 유니버시티로 데뷔한 한다감은 드라마 ‘명랑소녀 성공기’, ‘풀하우스’, ‘사랑하는 사람아’, ‘신데렐라맨’, ‘골든 크로스’, ‘아씨두리안’ 등에 출연했다. 당초 한은정이라는 이름으로 활동을 했으나 2018년 개명한 후 한다감이란 이름으로 활동하고 있다.

한다감은 지난 2020년 1살 연상 사업가와 결혼해 6년 만에 첫 아이를 임신하게 됐다.