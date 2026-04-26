[헤럴드경제=김병진 기자]오중기 더불어민주당 경북지사 예비후보가 지난 24일 영덕 산불 피해대책위원회 사무실을 방문해 실효성 있는 대책 마련을 위한 간담회를 열었다.

이날 오 예비후보는 주민들로부터 주거 시설 파괴와 농작물 피해 등 구체적인 피해 상황을 청취했다.

또 단순한 일회성 지원이 아닌 주민들의 삶의 터전을 온전히 회복할 수 있는 근본적인 대책이 필요하다는 점에 공감대를 형성했다.

이번 행보를 통해 자신의 핵심 슬로건인 ‘이재명과 함께, 오중기와 함께 경북 대전환’을 강조하며 중앙정부 및 당과의 긴밀한 협력을 통한 전폭적인 지원을 약속했다.

이에 산불 피해 복구를 위한 중앙정부 차원의 지원을 이끌어내는 것은 물론 도지사 당선 시 도 차원의 재난 관리 시스템을 전면 재검토해 재난 대응 역량을 획기적으로 강화하겠다고 화답했다.

오중기 예비후보는 “지금 경북에 필요한 것은 관성적인 행정이 아니라 판을 완전히 뒤집는 대전환”이라며 “이재명 대표의 실용주의 민생 철학을 경북 땅에서 완성해 도민의 먹고사는 문제를 최우선으로 해결하겠다”고 말했다.