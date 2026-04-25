[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군시각장애인등생활지원센터는 제46회 장애인의 날을 맞아 지난 23일 한마음회관에서 기념식을 개최했다.

이번 기념행사는 ‘당연한 일상, 모두가 누릴 수 있도록’이라는 슬로건 아래 장애인에 대한 이해를 높이고 사회참여에 대한 인식을 개선하기 위해 마련됐다.

특히 올해 행사는 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 화합의 장으로 구성돼 서로의 삶을 이해하고 존중하는 소통의 기회를 제공했다는 점에서 의미를 더했다.

이날 행사에는 경북도 도립국악단과의 한국 전통미를 살린 국악 춤공연과 감동을 선사한 성악으로 전통과 현대가 어우러진 무대를 선보여 큰 호응을 얻었다.

지역 장애인과 가족, 유관기관 관계자 등이 참석한 가운데 유공자 표창과 기념식이 진행됐으며 이어진 문화탐방 프로그램을 통해 참여자들이 함께 교류하고 소통하는 시간을 가졌다.

울릉군시각장애인등생활지원센터 이정희 센터장은 “이번 행사가 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 지역사회를 만들어가는 계기가 됐길 바란다”며 “앞으로도 모두가 차별 없이 당연한 일상을 누릴 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

울릉군 관계자는 “장애인의 권익 증진과 사회참여 확대를 위해 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”며 “모두가 함께 살아가는 포용적인 지역사회를 만들어 나가겠다”고 말했다.