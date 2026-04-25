[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구보건대 교수학습지원센터는 지난 23일 본관 506호에서 전임교원 30여 명을 대상으로 ‘제1회 교수법 특강’을 개최했다.

이번 특강은 전문대학 혁신지원사업의 일환으로, 디지털 전환 환경에 대응하고 교원의 AI 기반 교수역량을 체계적으로 강화하기 위해 마련됐다.

특강은 ‘AI 시대를 선도하는 교수자를 위한 데이터 수집·분석 및 강의 설계 전략’을 주제로 진행됐으며 보건의료 교육 현장에서 활용 가능한 다양한 AI 도구와 실무 적용 사례 중심으로 구성됐다.

강의는 프로브미디어 김은옥 대표가 맡아 리서치 보고서 작성, 데이터 수집 및 분석, 이미지 및 발표자료 제작, 논문 활용 등 교육·연구 전반에 걸친 AI 활용 방법을 소개했다.

또 AI 창작물의 저작권과 표절 이슈 등 현장에서 필요한 핵심 내용을 함께 다뤘다.

특히 이번 특강은 온라인 심화과정과 연계해 운영된다.

오는 27일부터 약 한 달간 전임교원을 대상으로 DX·AX 교수역량 향상을 위한 온라인 콘텐츠 교육(10차시)을 추가로 진행해 수업 기획과 운영 등 실습 중심 교육을 이어갈 예정이다.

이윤희 교수학습지원센터장(치위생학과 교수)은“이번 특강은 단순한 도구 활용을 넘어 교수자가 데이터를 기반으로 수업을 설계하고 운영하는 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 교수법 혁신을 통해 학습자의 성과로 이어지는 실질적인 교육 변화를 만들어가겠다”고 말했다.