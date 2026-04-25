[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]신경주대와 경주시 화랑마을은 지난 21일 상호 협력과 지역 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

경주시 화랑마을에서 열린 이날 협약식에는 신경주대 김준수 총장, 김자우 국제교육부총장, 구본기 연구부총장, 화랑마을 손주영 촌장 등 관계자 10여명이 참석했다.

이번 협약식에서 신경주대 AI융합미디어창업학과(학과장 라익권)는 행사 중 AI융합미디어창업학과 학생들이 제작한 AI 영화를 상영해 참석자들의 큰 관심을 받았다.

양 기관은 이번 협약을 통해 관학 협력을 통한 유기적 협력관계 구축, 상호 시설 및 프로그램 교류, 청소년 관련 사업 홍보 및 운영 협조, 지역 현안과 주요 시책에 대한 자문 및 지원 등 다양한 분야에서 적극 협력해 나가기로 했다.

신경주대 관계자는 “이번 협약을 계기로 지역사회와 대학이 함께 성장하는 모범적인 협력 모델을 만들어 가겠다”며 “청년 인재 양성과 지역 발전을 위한 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.