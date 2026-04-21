고령 농민 위한 전화 접수 등 맞춤형 서비스 물량 상관 없는 요금 할인 적용

[헤럴드경제=권제인 기자] 한진이 경상북도 농특산물 온라인 쇼핑몰 ‘사이소’와 손잡고 지역 농가의 물류 비용 부담 경감과 수익성 제고에 나선다고 21일 밝혔다.

한진은 자사의 소상공인 전용 물류 플랫폼인 ‘원클릭택배’를 통해 경북도와 경북도 농식품유통교육진흥원이 운영하는 ‘사이소’에 맞춤형 배송 서비스를 제공한다.

사이소는 경북도가 직접 보증한 제품을 중간 유통 비용을 제거한 생산자-소비자 직거래 방식으로 제공하는 플랫폼이다. 올해 2월 기준으로 누적 회원 수가 30만명을 돌파했으며, 시군별로 흩어져 있던 쇼핑몰을 통합해 경북 전역의 특산물을 살 수 있는 것이 특징이다.

이번 제휴는 사이소에 입점한 입점 2800여 개 농가 및 업체에 보다 합리적이고 편리한 물류 환경을 제공하기 위해 추진됐다.

한진은 온라인 시스템 활용에 어려움을 겪는 고령층 생산자가 많다는 점에 주목해 통상적인 웹 기반 접수 외에도 유선과 오픈 채팅을 활용한 전용 ‘핫라인’ 채널을 구축했다.

농특산물의 특성을 반영해 서비스도 고도화했다. 한진은 감자, 사과 등 부피가 크고 무거운 농산물 박스도 원활히 발송될 수 있도록 최대 취급 규격을 기존 140㎝(15㎏ 이하)에서 160㎝(20㎏ 이하)까지 확대했다. 또한, 물량에 상관없이 일반요금보다 저렴한 할인 혜택을 적용해 영세 농가의 물류비 부담을 덜어주기로 했다.

한진 관계자는 “단순히 택배 물량을 늘리는 것을 넘어 지역 농가와 대기업이 함께 성장하는 지속 가능한 상생 모델을 구축했다는 데 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 한진의 독보적인 글로벌 물류 네트워크와 디지털 솔루션을 활용해 지역 경제 활성화의 든든한 동반자가 되겠다”고 밝혔다.