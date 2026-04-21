2027년 법·제도 변경 앞두고 추진 KISA의 사전점검 컨설팅 진행 예정

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 올해 상반기 내 정보보호 자율 공시를 시행한다고 21일 밝혔다.

이는 2027년 시행을 목표로 개정이 추진 중인 정보보호산업법 시행령에 대비해 금융소비자보호를 강화하려는 조치다.

정보보호산업법에 따른 정보보호 공시는 기업의 정보보호 투자와 인력, 인증, 운영 현황 등을 외부에 공개하는 제도다. 현재 금융회사의 경우 의무공시대상은 아니지만 향후 시행령이 변경되면 의무공시대상으로 분류될 수 있다.

KB금융은 이번 자율공시를 통해 그룹 차원의 정보보호 현황을 투명하게 공개하고 정보보호를 기업 경영의 핵심 요소로 정착시킬 계획이다.

KB금융지주는 정보보호 공시 플랫폼을 운영하는 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 ‘정보보호 공시 사전점검 컨설팅’을 받을 예정이다. 컨설팅을 통해 정보보호 공시 항목별 자료 산출 기준과 방법에 대한 교육을 받고 관리 체계도 세밀하게 정비할 예정이다.

정보보호 자율 공시는 제도 이행을 넘어 정보보호를 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에서 요구되는 비재무 리스크 관리 요소로 인식하고 이에 필요한 공개 수준과 관리 체계를 정비하는 조치라는 점에서 의미가 있다고 KB금융은 강조했다.

KB금융은 올해부터 그룹 정보보호 및 관련 관리 체계를 지주 준법감시인 산하로 편제해 정보보호를 내부통제·준법경영 관점에서 관리하고 있다. 이번 공시 준비 과정에서 축적한 사전점검 컨설팅 결과와 실무 노하우를 계열사로 전파해 그룹 정보보호 역량을 균일하게 높일 계획이다.

KB금융 관계자는 “정보보호 공시는 금융사의 내부통제 수준과 정보보호 관리 역량을 이용자와 시장에 투명하게 보여주는 중요한 수단”이라며 “정보보호산업법 개정안 등을 종합적으로 고려해 그룹 전반의 금융소비자보호 신뢰 기반을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.