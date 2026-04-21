[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 메인 송 차트에서 4주 연속 톱10을 지켰다.

21일 빌보드 차트가 공개한 최신 차트에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)의 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’이 이번주(4월 25일자) ‘핫 100’에서 10위에 올랐다.

방탄소년단은 앞서 지난 4월 4일자에 1위에 오른 이래 글로벌 팝 스타들의 진격에도 굳건했다. 컨트리 스타들이 상위권을 장악했지만, 방탄소년단은 ‘디지털 송 세일즈’에서 4주째 왕좌를 지켰다.

소속사 측은 “‘핫 100’에서의 장기 흥행은 방탄소년단 음악의 청취자 층이 대폭 확대됐음을 의미한다”며 “누구나 공감할 수 있는 보편적인 감정을 다룬 신보 메시지가 글로벌 대중의 취향을 저격한 결과”라고 해석했다.

뿐만 아니라 방탄소년단은 앞서 공개된 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 3위에 올랐다. 4주 연속 ‘톱 3’로, 자체 최고 성적이다.

방탄소년단은 지난 9일 고양종합운동장을 시작으로 일본 도쿄에서 총 24만여 명의 관객과 만나며 월드투어의 행렬을 시작했다. 향후 이어갈 전 세계 34개 도시에서 85회 규모의 공연 중 티켓이 공개된 46회차 공연이 솔드아웃됐다.