[헤럴드경제=홍태화 기자] 골드만삭스가 코스피 12개월 목표치를 기존 7000에서 8000으로 1000포인트 상향 조정했다.

티모시 모 아시아태평양 수석 주식 전략가는 지난 18일(현지시간) 보고서에서 국내 반도체와 산업재 전반의 펀더멘털 개선이 지속되고 있다며 이같이 밝혔다. 이는 2026년 이익 전망치가 220% 성장할 것이라는 전망 조정에 근거했다.

코스피 선행 주가수익률(P/E)은 7.5배 수준으로 제시했다. 과거 시장 정점 시 중간값인 10배와 비교할 때 추가적인 밸류에이션 상승 여력이 있다는 분석이다.

동시에 “현재 밸류에이션에는 진행 중인 기업지배구조 개혁과 과거보다 개선된 주주환원 정책이 충분히 반영되지 않았다”고 강조했다.

한국 증시가 인공지능(AI) 관련 반도체 수요에 따른 이익 상향 조정에 힘입어 우수한 성과를 보이고 있지만, 가격은 여전히 글로벌·지역 시장 대비 디스카운트 상태라는 것이다.

이에 그는 “지배구조 변화는 여전히 점진적인 수준에 머물러 있으며 기업들도 투자자 기대를 부분적으로만 충족하고 있어 의미 있는 변화는 후반부에 집중될 가능성이 있다”고 내다봤다.

수급 측면에서는 지난 1월 말 반도체 중심의 대규모 매도세 이후 외국인의 자금 유입이 회복되기 시작했다고 분석했다.

그는 “견조한 펀더멘털, 매력적인 밸류에이션, 포지셔닝을 고려할 때 지역 시장 배분에서 한국에 대해 비중확대(OW) 의견을 유지하며, 현재 수준 대비 상당한 상승 여력을 예상한다”고 설명했다.