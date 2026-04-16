중기 유형 프로그램 3개 기수 운영…기수별 25명 모집 다섯 가지 주제별(밀착상담·사례관리·진로탐색·자신감회복·취업역량강화) 맞춤형 프로그램 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 ‘청년도전지원사업’ 중기(15주 이상) 유형 참여자를 상시 모집한다.

‘청년도전지원사업’은 지역 내 구직 단념 청년들의 구직 의욕을 높이고 취업 역량을 높이기 위해 개인별 특성과 수요를 반영한 맞춤형 프로그램을 제공하고 활동 수당을 지원하는 사업이다.

참여 대상은 만 18세부터 39세까지 청년 중 최근 6개월간 취업·교육·직업훈련 이력이 없는 청년, 자립준비청년, 청소년시설 입·퇴소 청년, 북한이탈청년 등 구직에 어려움을 겪는 청년이다.

참여 청년들은 ▷개인별 및 그룹별 밀착 상담 ▷사례관리(금융, 청년정책, 노동인권 등 교육) ▷진로탐색(버크만 검사 및 해석, 목표달성 로드맵 작성 등) ▷각종 체험 프로그램을 통한 자신감 회복 ▷취업 역량 강화(자소서 작성법, 말하기 훈련 등 교육) 등의 과정을 통해 체계적인 구직 준비를 할 수 있다.

이번 프로그램은 청년이룸(오리로 1130, 지하1층) 교육실에서 18주 과정으로 운영되며, 총 3개 기수로 구성된다. 1기는 4월 29일부터 8월 26일까지, 2기는 6월 2일부터 9월 29일까지, 3기는 6월 25일부터 10월 22일까지 진행된다.

특히 18주 과정에서 6주마다 참여자에게 참여수당으로 50만 원이 지급되며, 총 150만 원이 지급된다. 또한, 프로그램 이수 시 20만 원, 취·창업 시 50만 원의 추가 인센티브가 지급돼 최대 220만 원을 지원받을 수 있다.

참여를 원하는 경우 안내문 내 큐알(QR)코드를 통해 접속하거나 고용24를 통해 신청할 수 있으며, 이후 상담을 거쳐 최종 참여가 확정된다. 기수별로 최대 25명을 선발하며 정원 충족 시 조기 마감된다.

기타 자세한 사항은 ‘구로청년공간 청년이룸’으로 전화하거나 카카오톡 채널 ‘구로 청년도전’을 통해 문의하면 된다.