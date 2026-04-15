[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]2026대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회는 대구시청에서 기자회견을 열고 대회의 성공 개최를 위해 경기운영·교통·숙박·관광·안전 등 전 분야 준비 상황 점검에 박차를 가하고 있다고 15일 밝혔다.

오는 8월 22일부터 9월 3일까지 13일간(개회식 8월 21일) 대구스타디움 일원에서 열리는 ‘세계마스터즈육상경기대회’는 35세 이상이면 누구나 연령대별로 참가할 수 있다.

대구시는 이번 대회에 90개국에서 1만1000여명이 참가를 목표로 하고 있다.

세계마스터즈육상연맹(WMA)과 대구시가 공동 주최하고 조직위원회가 주관하는 이번 대회에는 대구스타디움(주·보조경기장)과 경산시민운동장 등에서 트랙.필드.로드 등 34개 종목의 경기가 펼쳐진다.

조직위는 이번 대회를 통해 국제육상도시로서의 위상을 공고히 하고 생활체육 기반 확대와 도시브랜드 가치 제고에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

조직위는 자원봉사자 1093명(일반 670명, 통역 423명)을 모집해 개·폐회식 지원을 비롯해 대회 안전관리, 수송 운영, 시상식 및 부대행사 운영, 프레스센터 지원, 경기운영 보조, 교통통제, 통역 등 다양한 분야에 배치할 계획이다.

김정기 조직위원장(대구시장 권한대행)은 “현재 대회 준비는 경기 운영과 교통·숙박, 홍보·마케팅, 안전관리 등 전 분야에서 차질 없이 진행되고 있다”며 “남은 기간 동안 세부 준비에 만전을 기해 참가자와 시민 모두가 안전하게 즐길 수 있는 성공적인 국제 스포츠 축제가 되도록 최선을 다하겠다“고 말했다.