[헤럴드경제=박상현 기자] 유럽 감성 테마파크 루덴시아가 SK텔레콤과 협력해 T멤버십 이용 고객을 대상으로 입장권 할인 혜택을 마련했다. 이번 협업을 통해 T멤버십 이용자는 보다 부담을 낮춘 가격으로 테마파크를 즐길 수 있게 될 전망이다.

해당 혜택은 오는 4월 24일부터 시행되며, T멤버십 가입자는 관련 서비스를 통해 할인된 요금으로 루덴시아를 이용할 수 있다. 루덴시아는 앞서 CJ와의 협업을 통해 제휴 운영 경험을 축적했다. 이번 SK텔레콤과의 협력을 계기로 외부 파트너십을 더욱 넓혀가고 있다. 향후 다양한 기업과의 연계를 통해 고객 혜택을 지속적으로 강화하겠단 방침이다.

이번 제휴로 방문객들은 가족, 연인, 친구 등과 함께 이국적인 분위기의 공간을 보다 합리적인 비용으로 경험할 수 있게 됐다. 감성적인 공간 연출과 체험형 콘텐츠를 갖춘 루덴시아는 최근 증가하는 여가 수요를 반영해 체류형 관광지로서의 입지를 강화하고 있다.

루덴시아는 ‘놀이’를 의미하는 ‘LUDENS’와 ‘환상’을 뜻하는 ‘FANTASIA’에서 착안해 만들어진 이름으로, 유럽풍 건축 양식과 마을 콘셉트를 기반으로 조성된 테마파크다. 마치 유럽의 소도시를 옮겨 놓은 듯한 분위기를 구현해 방문객들에게 색다른 경험을 제공한다. 다양한 포토존과 공연, 체험 프로그램이 마련돼 있으며, 연령대와 관계없이 폭넓은 방문층을 형성하고 있다. 특히 겨울에는 크리스마스 마켓 콘셉트를 중심으로 한 연출과 프로그램이 운영되며 대표적인 계절 명소로 자리 잡고 있다.

루덴시아 관계자는 “이번 제휴를 통해 더 많은 고객이 테마파크를 경험할 수 있는 계기가 마련되길 기대한다”며 “향후에도 다양한 협력을 이어가며 실질적인 혜택과 차별화된 문화 경험을 제공해 나가겠다”고 밝혔다. 루덴시아는 앞으로도 시즌별 이벤트와 제휴 프로그램을 통해 콘텐츠 경쟁력을 지속적으로 강화할 예정이다. 할인 혜택에 대한 상세 내용은 T멤버십 애플리케이션에서 확인할 수 있다.

루덴시아의 출발은 10여 년 전으로 거슬러 올라간다. 박기영 루덴시아 대표는 당시 국내에서는 시도되지 않았던 유럽형 감성 테마파크를 구상하며 새로운 도전에 나섰다. 교육용 놀이 브랜드인 짐보리와 맥포머스 사업을 통해 쌓은 경험이 기반이 됐지만, 테마파크 사업은 전혀 다른 영역이었다. 이 같은 시도는 현재 경기도 여주 양자산 일대 약 2만 평 부지에 ‘한국 속 유럽 마을’이라는 형태로 구현됐다.

그는 평소 양자산을 오르며 공간을 점검하고 운영 아이디어를 구상해 왔다. 완만한 경사와 자연 풍경이 어우러진 이 산의 환경이 테마파크 조성에 중요한 요소로 작용했다는 설명이다. 일상적인 산행 속에서 전체 공간을 조망하고 개선 방향을 고민하는 방식으로 운영에 반영해 왔다고 전했다.

박 대표는 루덴시아를 단순한 놀이시설이 아닌 감성을 채우는 복합 문화 공간으로 기획했다고 강조했다. 걷고 체험하며 다양한 감각을 자극하는 공간을 통해 어린이뿐 아니라 성인까지 모두가 즐길 수 있는 환경을 지향했다는 것이다.

또한 국내에서도 정통 유럽식 마을을 구현하고자 했던 초기 구상에는 과거 교육 사업을 통해 축적한 경험과 자원이 기반이 됐다고 설명했다. 아이들의 감성과 창의성을 키우는 과정에서 얻은 인사이트가 현재의 루덴시아로 이어졌다는 평가다.