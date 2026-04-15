첨단 바이오·제조 로봇 전문 기업 (주)새비로보틱스(대표 정의인)는 지난달 30일 베트남의 로봇 그리퍼(Robot Gripper) 전문 개발사인 APICOO Robotics(CEO Dr. Vo Gia Loc)와 동남아시아 시장 진출 및 기술 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 새비로보틱스의 로봇팔 기술과 APICOO의 고정밀 그리퍼 기술을 결합해 급성장하는 베트남 및 동남아시아 제조 AI 로봇 시장을 선점하기 위해 추진됐다. 양사는 이번 MOU를 통해 ▲바이오 및 식품 공정용 통합 로봇 솔루션 공동 R&D ▲현지 제조 환경에 최적화된 AI 정밀 제어 기술 적용 ▲베트남을 기점으로 한 동남아시아 시장 공동 마케팅 등을 골자로 협력하기로 합의했다.

특히 이번 파트너십의 핵심인 APICOO Robotics는 애플(Apple), 스미토모(Sumitomo) 등 글로벌 기업들을 고객사로 확보하고 있는 그리퍼 전문 기업이다. 로봇의 ‘손’에 해당하는 그리퍼 설계 및 정밀 제어 분야에서 기술력을 인정받고 있다.

새비로보틱스는 자사의 멸균·청정 통합 인증(cGMP, IP67) ‘바이오클린 로봇팔(Arm)’에 APICOO의 ‘정밀 그리퍼(Hand)’ 기술을 결합함으로써 엄격한 위생과 섬세한 조작이 필요한 제약·바이오 및 식품 자동화 공정에 투입 가능한 완성형 로봇 솔루션을 선보일 계획이다.

이번 협약은 새비로보틱스 강문성 CTO(최고기술책임자)가 현지 미팅을 직접 주도하며 성사됐다. 강 CTO는 “글로벌 기업들로부터 검증받은 APICOO의 그리퍼 기술은 새비의 하이엔드 로봇팔과 만나 동남아 제조 현장에서 시너지를 낼 것”이라며 “베트남을 전략적 요충지로 삼아 동남아시아 제조 AI 로봇 시장의 표준을 선점하겠다”고 밝혔다.

새비로보틱스 정의인 대표는 “APICOO와의 파트너십은 동남아시아 로봇 생태계 내에서 기술적 우위를 점하는 전환점이 될 것”이라며 “이번 협력을 발판 삼아 베트남을 넘어 대만, 일본 등 아시아 주요 로봇 강국들과의 네트워크를 지속적으로 확장해 나갈 계획”이라고 강조했다.