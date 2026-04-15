주식회사 월더는 ‘2026년 강원 글로벌IP 스타기업 선정’을 바탕으로 지식재산 경쟁력을 강화하고 글로벌 시장 진출을 위한 수출 경쟁력 강화 본격화에 나선다고 15일 밝혔다.

강원 글로벌IP스타기업 육성 사업은 도내 중소기업을 대상으로 3년간 지식재산권 최대 2억 1000만원 지식재산 종합 지원을 통해 글로벌 IP 강소기업으로 육성하는 것을 목표로 하는 사업이다.

2023년 4월 12일 설립한 주식회사 월더는 반려동물 안심케어 브랜드 ‘허레이(Hurray)’를 운영하며, 반려동물 피부질환 예방에 특화된 펫케어 제품을 선보이고 있다. MZ세대 취향을 반영한 독창적인 캐릭터 IP와 수의학 기반의 고기능성 포뮬라를 결합해 국내 펫케어 시장에서 빠르게 입지를 넓혀가고 있다.

월더는 창업 초기부터 동물용의약외품 살균 플러셔블 물티슈 ‘멜팅페이퍼’를 앞세워 론칭 6개월 만에 카테고리 1위를 달성했고, 쿠팡·네이버 등 주요 이커머스에서 높은 재구매율과 자사몰 중심의 견고한 D2C 구조를 기반으로 반려동물 위생·스킨케어 시장에서 입지를 공고히 하고 있다.

특히 월더는 2024년 중소벤처기업부 TIPS(팁스) 프로그램에 선정 후 서울대학교·건국대학교와 함께 나노셀룰로오스 및 천연고분자 복합 소재를 활용한 반려동물용 창상피복재를 공동 연구 중이다.

이를 바탕으로 ‘허레이→허레이 프로→허레이 벳’으로 이어지는 바이오·메디컬 라인업을 고도화하고 체계적인 세분화 전략을 통해 기술 기반 성장 동력을 이루었다. 3년 내 전 제품 라인업을 구축하여 국내 펫 피부질환 케어 분야의 압도적 1위 기업으로 도약하는 것을 목표로 한다.

월더는 목표를 이루기 위해 2025년 IP나래 프로그램을 통해 핵심 기술의 특허 전략을 수립하고 반려동물 전용 창상피복제 등 원천기술에 대한 IP를 확보하는데 성공하였다. 2026년 북미 진출을 앞둔 가운데 글로벌IP 사업 선정을 계기로 수출 경쟁력을 강화하고 본격화해 성공적인 북미 수출과 동시에 우리의 기술과 브랜드를 보호하고, 혁신적인 제품과 진정성 있는 활동으로 반려동물 케어 수준을 꾸준히 높여 나간다는 포부다.