17일부터 19일까지…K-펫 브랜드 30개 참여

[헤럴드경제=박연수 기자] 현대백화점이 오는 17일부터 19일까지 판교점 10층 문화홀에서 ‘펫페어’를 전개한다. 판교점 10층은 자체 캐릭터 흰디가 귀여운 베이비 흰디로 변신해 우주를 탐험하는 펫플래닛 공간으로 꾸며진다.

행사에선 K-펫 브랜드 30개가 참여해 반려동물 의류·가방·수제 간식·유모차·가구 등을 선보인다. 강아지 이동가방 ‘서루’, 캣타워 전문 브랜드 ‘마스코티안’·‘모몽’, 고양이 스크레쳐 ‘피도테일’ 등이 참여한다.

체험 콘텐츠도 있다. 40가지 질병 위험도를 예측하는 반려동물 유전자 검사, 동물 교감 상담, 펫 MBTI 테스트, 반려동물 사진관을 운영한다. 18일 오후에는 설채현 수의사의 토크 콘서트가 3회 진행된다. 19일에는 야외 하늘정원에서 반려동물 장애물 넘기 이벤트가 열린다.

현대백화점 관계자는 “다양한 즐길거리로 오감을 만족시키는 새로운 경험을 제공할 것”이라며 “앞으로도 반려인들에게 트렌디한 콘텐츠를 계속 선보이겠다”고 말했다.