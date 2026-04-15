‘2차 회동’ 급물살 기류

[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 미국과 이란의 전쟁과 관련, “내 생각에는 거의 끝나가는 것 같다”며 “그것이 종료되는 상태에 아주 근접했다고 본다”고 밝혔다.

이는 미국과 이란 사이 첫 종전 협상이 무산된 후 수일 만에 2차 대면하는 가능성을 열어두고 물밑 접촉을 이어가는 와중에 나온 발언이다.

지난 1차 협상이 사실상 소득 없이 마무리된 가운데, 휴전 만료 시한을 앞둔 이번주 후반이 외교 해법의 불씨를 되살릴 마지막 시기가 될 것으로 전망된다.

같은 날 트럼프 대통령은 파키스탄 이슬라마바드에서 곧 이란과의 종전 협상이 재개될 가능성을 거론했다.

트럼프 대통령은 미 일간 뉴욕포스트와의 전화 인터뷰 중 “당신은 정말이지 거기(이슬라마바드에)머물러야 한다”며 “왜냐면, 향후 이틀 내 뭔가 일어날 수 있고, 우리가 그곳으로 갈 가능성이 더 커졌기 때문”이라고 했다.

이르면 16일께 미국과 이란의 종전 협상이 재개될 수 있다는 관측에 힘이 실리는 대목이다.

앞서 외신들은 이번주 후반 미국과 이란이 이슬라마바드에서 2차 종전 협상에 들어갈 것으로 보인다고 일제히 전했다.

미국 외교가에서도 2차 종전 협상을 위해 비공식 경로(back channels)를 통한 물밑 작업을 이어가고 있다고 AP통신은 보도했다.

만약 협상이 성사되면 미국 측 대표는 이번에도 JD 밴스 부통령이 맡게 될 것으로 보인다.

밴스 부통령은 이날 조지아주에서 열린 우파단체 ‘터닝포인트 USA’ 행사에서 “대통령이 합의를 만들고자 할 때, 그는 작은 합의(small deal)를 원하지 않는다. 그는 그랜드바겐(grand bargain·중대하고 포괄적인 합의)을 만들고 싶어한다”고 밝힌 바 있다.

밴스 부통령은 “그(트럼프 대통령)가 이란에 기본적으로 제안하는 것은 매우 단순하다”며 “당신들(이란)이 정상적 국가로 행동할 의지가 있다면, 우리도 당신들을 경제적으로 정상적 국가처럼 대우할 의지가 있다는 것”이라고 했다.

그러면서 “아직 합의가 이뤄지지 않은 이유는 대통령은 이란이 핵무기를 갖지 않는 합의를 진정으로 원하기 때문”이라며 “그(트럼프 대통령)는 ‘만약 당신들이 핵무기를 보유하지 않겠다고 약속하면, 우리는 이란을 번영하게 만들 것’이라고 말하고 있다”고 강조했다.