국내유일…생명과학 양자컴 접근권 확보 양자기술 활용, 생의학 난제 해결 도전

가톨릭대학교 서울성모병원은 서울시립대, 한국과학기술연구원(KIST)과 꾸린 공동연구팀이 국제 바이오·메디컬 양자 알고리즘 개발 프로젝트에서 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.

연구팀은 이번 프로젝트 선정을 계기로 생명과학 전용 양자컴퓨터 접근권을 확보했다. 이에 기존에는 해결하기 어려웠던 생의학 난제를 푸는 데 도전한다.

이번 프로젝트는 미국 클리블랜드 클리닉과 글로벌 투자사 K5 글로벌이 공동 주관하는 국제 바이오·메디컬 양자 알고리즘 개발 프로젝트 ‘퀀텀 이노베이션 캐털라이저 프로그램’이다. 연구팀은 국내에서 유일하게 최종 선정됐다.

이번 연구는 서울성모병원 영상의학과 정정임·장수연 교수, 순환기내과 윤종찬·최영·승재호 교수, KIST 뇌과학연구소 한경림 박사, 연구책임자인 서울시립대 안도열 명예석좌교수 등 국내 연구진과 미국의 양자기술 전문기업 싱귤래리티 퀀텀의 협업으로 수행됐다.

아울러 미국 메릴랜드대학교 국립양자연구소(Q-Lab)와 아마존 웹서비스 (AWS), 그리고 핀란드의 양자컴퓨터 기업 IQM의 기술지원을 받았다.

연구팀은 서울성모병원 영상의학과의 심혈관 CT 분석 역량과 순환기내과의 중재시술·심장 구조학적 임상 경험, KIST 뇌과학연구소의 신호처리·데이터 분석 전문성이 서울시립대를 중심으로 하는 양자 알고리즘 개발과 맞물려, 기초-임상을 아우르는 실질적 다학제 연구 구조가 완성됐다고 밝혔다.

퀀텀 이노베이션 캐털라이저 프로그램은 미국 클리블랜드 클리닉이 IBM과의 10년 공동연구 파트너십을 통해 2023년 출범한 프로그램이다. 클리블랜드 클리닉은 심장병 분야에서 세계 최고 수준으로 평가받는 곳이다.

양자컴퓨팅 기술로 기존 방식으로는 풀기 어려운 복잡한 생의학 난제를 해결할 혁신적 알고리즘 개발을 목표로 한다. 연구 분야는 ▷의료·생명과학 ▷디지털 헬스 ▷신약 발견·개발 ▷단백질 구조 예측 등이다.

선정 팀에게는 12개월간 클리블랜드 클리닉 전문 연구진의 자문과 함께 헬스케어·생명과학 연구 전용으로는 최초의 양자 컴퓨터인 IBM 퀀텀 시스템 원에 대한 접근권이 주어진다.

연구 과제명은 ‘심혈관 CT-FFR 시뮬레이션 및 종양 미세순환 모델링을 위한 양자 알고리즘이다. 양자 기반의 새로운 유체역학 접근을 통해 기존의 침습적인 검사를 비침습적인 CT 영상으로 대체한다. 아울러 이를 응용해 종양 내부 미세혈관망의 혈류 분포와 항암제 전달 동역학 시뮬레이션까지 수행한다.

연구에 참여한 서울성모병원 영상의학과 정정임 교수는 “CT 영상만으로 혈류 분획 예비력 결과를 실시간 예측할 수 있는 양자 기반 플랫폼이 구현된다면, 침습적 시술 부담 없이도 더욱 정밀한 심혈관 치료 전략 수립이 가능해질 것”이라고 밝혔다.

윤종찬 순환기내과 교수는 “혈류 유동 모델링 방법론이 종양 내 미세혈관을 통한 혈류 분포와 항암제 전달 경로 분석에도 적용 가능하다는 점에서, 심혈관 분야를 넘어 정밀 종양학 영역에서도 새로운 임상적 가치를 만들어낼 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

김광우 기자