2분기 국내외 경제 및 외환시장 전망 BNK 이코노미스트 강연에 200명 참석

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산상공회의소는 15일 ‘2026 2분기 국내외 경제 및 외환시장 전망’을 주제로 제281차 부산경제포럼을 개최했다.

부산롯데호텔에서 열린 이날 포럼에는 부산상의 양재생 회장과 강동석·신한춘·이수태·문창섭·정원영·박사익 부회장, 김영득·권기재 감사, 강성팔 부산지방국세청장, 장순홍 부산외국어대학교 총장 등 기관장과 지역기업인 200여명이 참석했다.

포럼에서 강연자로 나선 이영화 BNK부산은행 이코노미스트는 최근 세계경제의 흐름과 변동성이 커진 외환시장 동향, 중동전쟁과 미국의 관세정책 등 이슈와 국내경제 주요 통화 환율전망을 분석했다. 그는 “최근 환율상승은 중동발 지정학적 리스크와 정책 불확실성, 외환시장 수급구조 변화가 복합적으로 반영된 결과”라며 “향후 환율의 방향 또한 대외여건과 국내 수급여건의 균형 속에서 결정될 것”이라 전망했다.

양재생 부산상의 회장은 “우리 경제는 수출회복 등 성장세를 이어가고 있지만, 동시에 글로벌 리스크에 대한 선제 대응이 어느 때보다 중요한 시점”이라며 “급변하는 글로벌 경제환경과 중동리스크가 우리 경제에 미치는 영향을 짚어보고, 지역기업들이 실질적인 대응 방향을 모색하는 시간이 되기를 기대한다”고 말했다.

포럼에 참석한 한 기업인은 “환율 변동성 심화는 지역기업의 채산성에 직접적인 영향을 미치는 중요한 요소지만 개별기업 차원에서 대응하기에는 한계가 있다”며 “이번 강연에서 접한 2분기 외환시장 전망이 향후 경영전략을 수립하는 데 도움이 될 것”이라 기대했다.