메뉴 할인에 1+1 이벤트…춘식이 QR·T day 혜택도

[헤럴드경제=박연수 기자] 백미당이 봄 시즌 한정 ‘우리 쑥’ 메뉴를 출시하고, 카카오페이·SK텔레콤과 협업 프로모션을 전개한다고 15일 밝혔다.

카카오페이 춘식이QR 프로모션은 4월 30일까지 주요 15개 매장에서 진행한다. 우리 쑥 아이스크림·아이스크림 라떼·라떼 3종을 각 1회씩 2000원 할인한다. 최대 6000원까지 적용된다.

SK텔레콤 T day 해피아워는 4월 한 달간 오후 2시~5시에 아이스크림 라떼 3종을 반값에 제공하는 프로모션이다. 1일 1회, 월 최대 5회 이용할 수 있다. 22일부터 26일까지는 소프트 아이스크림 1+1 혜택도 진행한다.

우리 쑥 시즌 메뉴는 유기농 우유 베이스의 ‘우리 쑥 라떼·아이스크림 라떼’와 인절미 커스터드 크림을 더한 ‘우리 쑥 아이스크림’ 3종으로 구성됐다.

백미당 관계자는 “앞으로도 고객 접점을 확대하고 브랜드 경험을 강화할 수 있는 다양한 시도를 이어갈 것”이라고 말했다.