인천국민안전체험관 대면 체험·온라인 교육 병행 소상공인·어르신 등 생활안전 사회공헌 활동 지속

[헤럴드경제=박성준 기자] KB손해보험은 국민안전의 날(4월 16일)을 맞아 취약계층 아동을 대상으로 재난안전 캠페인을 펼쳤다고 15일 밝혔다.

이번 캠페인은 재난 상황에 상대적으로 취약한 아동들이 일상 속 위험 요소를 인식하고 스스로를 보호하는 능력을 기를 수 있도록 마련됐다. KB손보는 지역 아동복지시설과 그룹홈을 중심으로 현장 여건을 고려한 대면·비대면 병행 방식으로 안전교육 프로그램을 운영했다.

대면 프로그램으로는 전날 오후 그룹홈 아동들이 인천국민안전체험관을 방문해 생활안전, 화재안전, 자연재난 등 실제 상황을 반영한 재난안전 체험교육을 받았다. 비대면 프로그램으로는 인천 지역 아동복지시설을 대상으로 온라인 재난안전 교육 영상 시청과 후기 참여를 연계한 교육을 운영하고, 시설별 필요에 따라 안전 관련 지원을 선택할 수 있도록 했다.

KB손보는 이번 캠페인 외에도 소상공인 안전점포 지원사업, 폐지수거 어르신을 위한 안전용품 지원사업 등 생활 현장 중심의 안전 분야 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

김규동 KB손보 ESG상생금융유니트장은 “이번 캠페인은 아이들이 위험 상황을 직접 체감하고 일상에서 스스로 안전을 지킬 수 있도록 돕는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 취약계층의 안전 역량 강화에 이바지할 수 있는 사회공헌 활동을 지속하겠다”고 말했다.