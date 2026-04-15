[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대가 중간고사 기간을 맞아 재학생들을 위한 특별한 응원 행사를 마련했다.

영남이공대는 14일 천마스퀘어 잔디광장에서 ‘A+를 부르는 링크(LYNC) 간식데이’를 열고 시험 준비로 지친 학생들에게 간식을 제공하며 격려의 메시지를 전했다.

이번 행사는 중간고사 기간 학업에 매진하는 재학생들의 긴장을 완화하고 학생 간 유대감을 높이기 위해 기획됐다. 특히 제58대 총학생회 ‘링크(LYNC)’가 주관해 학생들과 직접 소통하는 참여형 프로그램으로 운영되며 의미를 더했다.

행사에서는 점심시간을 활용해 샌드위치와 쿠키 세트가 제공됐으며, 간식을 받은 학생들은 잠시 학업 부담을 내려놓고 서로 응원의 말을 나누는 시간을 가졌다. 잔디광장을 가득 메운 학생들로 현장은 시종일관 밝고 활기찬 분위기를 띠었다.

‘A+를 부르는 링크(LYNC)’라는 행사명에는 시험기간 서로를 연결하고 응원해 더 나은 성과를 이루자는 의미가 담겼다. 단순한 간식 제공을 넘어 재학생 간 정서적 교류와 공동체 의식을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

최영오 학생복지처장은 “시험기간은 학생들에게 가장 큰 부담이 되는 시기인 만큼 작은 응원이 큰 힘이 될 수 있다”며 “앞으로도 학생들의 학업과 대학생활을 지원하는 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.