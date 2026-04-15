[헤럴드경제=이원율 기자]K팝 사랑이 남다른 멕시코에서 방탄소년단(BTS) 실황 공연이 주말 박스오피스 2위에 올랐다.

14일(현지시간) 멕시코국립영화산업협회 박스오피스 통계에 따르면 11일 개봉한 ‘BTS 월드투어 : 아리랑 고양 생중계 공연’은 4810만페소(약 41억원) 매출을 기록했다.

주말 상영작(9~12일) 중 ‘슈퍼 마리오 갤럭시 : 더 무비’(2억240만페소)에 이어 2위를 찍었다.

3위는 3394만페소 매출을 보인 로버트 패틴슨 주연의 ‘드라마’, 4위는 2680만페소를 기록한 라이언 고슬링 주연의 ‘프로젝트 헤일메리’였다.

‘BTS 월드투어’는 지난 11일 고양 킨텍스에서 열린 BTS 콘서트를 생중계한 공연이다.

현지에서는 새벽 시간 공연임에도 예매가 오픈하자마자 수 분 만에 전석 매진됐다. 멕시코시티는 스포티파이에서 BTS 음악을 가장 많이 듣는 도시다. 월간 청취자만 70만명 이상이다.

상영 회차가 그렇게 많지 않고, 상영관 또한 부족한 상황에서 16만7000명이 관람했다. 관객 수로는 3위인 ‘드라마’(35만9000명)보다 적지만, 일반 티켓보다 비싼 가격으로 매출에서는 더 큰 수익을 냈다.

앞서 지난 8일 멕시코 유력 일간 엘우니베르살은 멕시코에서 BTS 팬들이 한국 문화에 대한 열풍을 주도하고 있다고 전한 바 있다.

멕시코에서는 2012년 K팝 그룹 첫 콘서트가 열린 후 200회 넘게 공연을 이어가고 있다. 이런 인기에 힘입어 멕시코 한국문화원도 현지에서 주목을 받고 있다. 엘우니베르살은 문화원 데이터베이스에만 220만명 넘는 멕시코인이 등록돼 있고, 이 가운데 50만명 이상은 BTS 팬덤에 속해있다고 보도했다.

현지 엑스(X·옛 트위터) 계정에서는 BTS의 행보와 기록 갱신에 “역시나 이번에도 일냈다”, “공연장도 못가고, 영화관도 못 가고, 전생에 내가 무슨 죄를 지었나”, “멕시코시티가 아미의 세계적 수도라는 점을 알아달라. 상영관을 더 안 열면 플라자 카르소에서 보라색 혁명이 일어날 것” 등 반응도 이어졌다.

이런 가운데, BTS는 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)으로 미국 빌보드 메인 앨범·싱글 차트에서 3주째 흥행을 이어가고 있다.

이날 빌보드에 따르면 ‘아리랑’은 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 K팝 최초로 3주 연속 1위에 올랐다.

메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서는 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)이 전주보다 세 계단 하락한 5위로 3주 연속 ‘톱 5’ 자리를 지켰다.