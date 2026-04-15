코오롱 원앤온리 타워서 MOU 체결 탄소 흡수 능력 뛰어난 잘피 이식 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] 코오롱인더스트리는 14일 서울 강서구 코오롱 원앤온리(One&Only) 타워에서 한국수산자원공단 및 환경재단과 바다숲 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

바다숲 조성 사업은 해양식물 이식을 통해 연안 생태계를 복원하고 해양 탄소흡수원을 확대하는 사업이다.

코오롱인더스트리는 이번 협약을 기반으로 탄소 흡수 능력이 뛰어난 해양 식물인 잘피를 이식할 계획이다. 한국수산자원공단은 바다숲 조성을 위해 이미 잘피 4만4500주를 심어왔다.

코오롱인더스트리 관계자는 “이번 협약은 실질적인 탄소 흡수와 생태계 복원을 위해 기업과 공공기관, 환경단체가 힘을 모았다는데 큰 의미가 있다”며 “코오롱인더스트리는 앞으로도 폭넓은 생물다양성 활동을 통해 ESG 경영을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

김종덕 한국수산자원공사 이사장은 “이번 협약은 민·관·NGO가 함께 바다생태계 복원과 탄소중립이라는 공동 목표를 실현하기 위한 뜻깊은 출발”이라며 “앞으로도 다양한 협력사업을 통해 건강한 해양환경 조성과 수산자원 회복에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.