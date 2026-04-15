[헤럴드경제(경산)=김병진 기자] 단순한 주거 공간을 넘어 입주민의 ‘삶의 방식’까지 설계하는 하이엔드 아파트가 등장한다.

아이에스동서는 올 상반기 경산 중산지구(펜타힐즈)에 분양 예정인 ‘펜타힐즈W’를 통해 호텔식 서비스와 교육, 헬스케어를 결합한 새로운 주거 모델을 선보인다고 14일 밝혔다.

아직 본격적인 분양 일정에 돌입하지 않았지만 이미 입주민의 일상을 채울 주요 인프라 구축은 상당 부분 구체화된 상태다.

아이에스동서는 주거 통합 플랫폼 기업 에이치티비욘드, 주거 컨시어지 전문기업 에스엘플랫폼(SLP), 교육 브랜드 종로엠스쿨과 업무협약(MOU)을 체결하고 차별화된 주거 서비스를 마련했다.

우선 호텔 수준의 컨시어지 서비스가 도입된다. 전담 비서를 통해 공연 및 레스토랑 예약, 골프 투어 추천 등 다양한 라이프 서비스를 제공받을 수 있으며 전용 앱을 통해 하우스 키핑, 세탁 대행, 방문 세차 등 생활 편의 서비스도 손쉽게 이용할 수 있다.

헬스케어 서비스도 눈길을 끈다. 비대면 진료 및 처방, 24시간 건강 상담은 물론 병원 동행 서비스까지 제공된다. 단지 내에는 별도의 헬스케어존도 조성돼 입주민의 건강 관리를 지원할 예정이다.

자녀 교육 환경 역시 강화된다. 단지 내 상가에는 종로엠스쿨이 입점해 초·중등 대상 교육 서비스를 제공하며 입주민 자녀에게는 영어·수학 수강료 50% 할인 혜택이 1년간 적용된다. 이를 통해 통학 부담과 사교육비를 동시에 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

커뮤니티 시설도 대규모로 조성된다. 실내 수영장(3개 레인), 사우나, 피트니스센터, GX룸, 필라테스 공간, 골프연습장 등 다양한 시설이 마련되며 카페테리아와 작은도서관, 독서실, 유아 놀이방 등 가족 단위 입주민을 위한 공간도 갖춰진다.

모든 시설은 전용 플랫폼을 통해 예약 및 이용 관리가 가능하다.

여기에 호텔식 드롭오프존과 웰컴 라운지 등 프라이빗 공간도 조성돼 단지 내에서 ‘원스톱 라이프’가 가능하도록 설계됐다.

아이에스동서의 프리미엄 주거 브랜드 ‘W’가 적용되는 ‘펜타힐즈W’는 설계와 마감재, 운영 전반에서 최상위 기준을 반영한 것이 특징이다.

특히 59층 규모의 초고층 랜드마크로 조성돼 지역 내 상징성도 갖출 전망이다.

아이에스동서 관계자는 “펜타힐즈W는 단순한 주거공간이 아니라 입주민의 일상과 가족의 삶 전반을 고려한 새로운 주거 모델”이라며 “지역을 대표하는 하이엔드 단지로 자리매김할 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 펜타힐즈W는 총 3443가구 규모로 조성되며, 이 중 1단지 1712가구(전용 84~152㎡)가 올 상반기 중 공급할 계획이며 상세정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.