노량진뉴타운 첫 분양…분양가 최고 30억에도 완판

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울 동작구 노량진뉴타운 첫 분양 단지인 ‘라클라체 자이 드파인’이 1순위 청약에서 평균 26.9대 1의 경쟁률을 기록하며 전 주택형이 마감됐다. 고분양가 논란에도 불구하고 두 자릿수 경쟁률을 기록했다.

14일 한국부동산원 청약홈에 따르면 노량진6구역 재개발 사업으로 공급되는 이 단지는 이날 진행된 일반공급(해당지역) 1순위 청약에서 180가구 모집에 4843명이 신청해 평균 26.9대 1의 경쟁률을 기록했다.

주택형별로는 전용면적 59㎡B형이 5가구 모집에 212명이 몰려 42.4대 1로 가장 높은 경쟁률을 나타냈다.

앞서 전날 진행된 특별공급 청약에서도 189가구 모집에 4997명이 접수해 평균 26.4대 1의 경쟁률을 기록했다.

라클라체 자이 드파인은 GS건설과 SK에코플랜트가 시공하는 노량진6구역 재개발 단지로, 지하 4층~지상 28층, 14개 동, 총 1499가구 규모로 조성된다. 이 중 전용 59~160㎡ 369가구가 일반분양 물량이다.

해당 단지는 분양가 상한제가 적용되지 않는 지역에 위치해 공급 가격은 최고가 기준 전용 59㎡A형 21억5010만원, 전용 106㎡A형 30억1310만원에 책정됐다.

당첨자 발표는 이달 22일이며, 정당 계약은 다음 달 4일부터 6일까지 진행된다.