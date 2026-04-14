[헤럴드경제(강릉)=박정규 기자]강릉아산병원(병원장 유창식)은 응급의학과 교수인 강희동 권역응급의료센터장과 박재우 정형외과 교수가 최근 보건복지부장관상을 수상했다고 14일 밝혔다.

지난 2018년부터 권역응급의료센터를 맡아 온 강희동 센터장은 부임한 이후 현재까지 영동권 응급의료체계의 안정적 운영과 지역필수공공의료 강화에 기여해 온 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다.

특히 강릉 펜션 일산화탄소 중독 사고 대응과 코로나 19 감염병 대응체계 구축, 의정갈등 속 응급의료 기능 유지 등 위기 상황마다 핵심 역할을 수행했다.

박재우 정형외과 교수는 지난해 강릉에서 발생한 의료 관련 감염병 상황 속에서 정확한 신고와 환자 진료, 역학조사 자문을 수행하며 지역사회 감염병 위험 감시 기능 강화에 기여한 공로를 인정받았다.

유창식 강릉아산병원장은 “이번 수상은 응급의료와 감염병 대응 등 지역필수공공의료 분야에서 묵묵히 역할을 수행해 온 의료진의 노력이 인정받은 결과”라고 했다.