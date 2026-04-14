외교부 “이란과 선박·선원 안전·통항 협의”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대는 14일 “정부는 선박 안전 차원에서 유관국들에게 선박 정보를 제공했다”고 밝혔다.

다만 청와대는 “구체 사항은 확인해줄 수 없다”면서 구체적인 국가를 밝히진 않았다. 이란에서 우리 선박에 대한 정보를 요구한 가운데 정부가 직접 협의하는 과정에서 정보를 넘긴 것으로 보인다.

정부는 특히 지난주 미국과 이란이 휴전 국면에 돌입한 만큼 한국 국적 선박의 항행을 목표로 논의를 이어온 것으로 분석된다. 그러나 미국이 호르무즈 역봉쇄를 언급하는 등 전쟁 상황이 다시 긴박하게 이어지면서 외교력을 집중하고 있는 것으로 전해졌다.

외교부는 이와 동시에 공급망 대체 수급선을 확보하기 위해 리비아와 알제리, 콩고 등에 특사를 파견했다.

조현 외교부 장관은 이날 오전 국무회의에서 “(강훈식) 비서실장이 특사로 중동에 파견돼 있지만, 외교부도 알제리와 리비아엔 실장급 직원을 파견했다”며 “콩고 공화국에는 외교장관 특사를 파견하고자 한다”고 밝혔다.

외교부에 따르면 박종한 외교부 경제외교조정관이 현지 수급 여건과 주요 정부·업계와 협력 가능성을 모색하기 위해 전날 알제리와 리비아로 파견됐으며 오는 17일까지 일정을 소화할 예정이다.

정해웅 전 알제리대사를 외교부 장관 특사로 콩고 공화국에 파견한다.

조 장관은 “외교부는 관계부처와 석유협회 등의 의견을 두루 조회해 대통령 특사 파견을 적극 추진하고, 정부의 대체 수급선 확보 총력전에 기여하도록 하겠다”고 덧붙였다.

이란에 파견된 정병하 외교부 장관 특사의 활동 상황과 관련해서는 “이란 측 고위 인사들과의 접촉을 통해 중동 정세에 대한 의견을 교환했다”며 “우리 국민과 선박, 선원의 안전, 모든 선박의 통항 문제 등을 협의하고 있다”고 설명했다.

다른 국가들과 중동 관련 다자 외교도 진행되고 있다. 외교부는 이날 호르무즈 해협 규탄 성명 참가국 간 국제회의가 15일 오후 8시께 있을 예정이라고 밝혔다. 한국에서는 정의혜 외교부 차관보가 화상으로 참여한다.

외교부 당국자는 “분쟁이 끝나지 않아 (관련 논의에) 속도를 내기가 여의찮은 상황이지만, 외교적·군사적 트랙을 조율해가면서 분쟁 종료 이후 (호르무즈) 해협 안정화를 위한 구체적인 조치를 식별해나가는 것이 회의의 목적”이라고 설명했다.