[헤럴드경제=장윤우 기자] 한국 정부가 전자입국신고서에서 ‘중국(대만)’ 표기 항목을 삭제하기로 한 데 대해 중국 정부가 “대만을 ‘중국 대만’으로 표기하는 것은 지극히 당연한 일”이라고 주장했다.

연합뉴스에 따르면 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 14일 정례브리핑에서 “한중 수교 공동성명에 명확히 규정된 바를 강조하고 싶다”며 “대한민국 정부는 중화인민공화국 정부를 중국의 유일한 합법정부로 인정하고, 대만은 중국의 일부분이라는 입장을 존중하고 있다”고 밝혔다. 이어 “‘하나의 중국’ 원칙은 국제 관계의 기본 준칙이자 국제사회의 보편적 공감대”라고 강조했다.

궈 대변인은 “대만 문제는 14억 중국 국민의 민족 감정과 직결된 사안임을 충분히 인식해야 한다”며 “어떠한 형태의 ‘대만 독립’에도 반대해야 한다”며 “중국과 함께 실질적인 행동을 통해 중한 관계의 건강하고 안정적인 발전을 추진하기를 바란다”고 덧붙였다.

이번 논란은 한국 전자입국신고서에 ‘대만’이 ‘중국(대만)’으로 표기된 것에 대만이 반발하면서 시작됐다. 대만은 자국 외국인 거류증의 ‘한국’ 표기를 ‘남한’으로 변경하고 추가 조치 가능성도 시사했다.

당시 린자룽 대만 외교부장(장관)은 대만중앙통신·자유시보 등 대만매체와의 인터뷰에서 관련 서류상 한국 표기를 ‘KOREA(SOUTH)’로 변경하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

린 부장은 “한국 측이 10여년 전 대만에 ‘한성’을 ‘서울’, ‘남한’을 ‘대한민국’으로 불러 줄 것을 요청해 모두 협력했었다”며 “한국은 대만의 요구를 내버려두고 상관하지 않고 있다”고 주장했다.

이에 한국 정부는 해당 표기가 포함된 항목 자체를 삭제하는 방향으로 방침을 정한 것으로 알려졌다.