‘불법스팸’ 대응 5차 민관 협의체 회의 불법스팸 협력 강화…스팸 신고 감소 결과 “전송자격인증제 시행으로 문자 유통 정상화”

[헤럴드경제=손미정 기자] 불법스팸 대응을 위해 공동 대응 전선을 꾸린 정부와 민간 사업자 간 노력이 성과를 맺고 있는 것으로 드러났다. 인공지능(AI) 등 신기술과 제도 개선이 불법 스팸 감소로 이어지고 있다는 보고다.

방송미디어통신위원회와 과학기술정보통신부는 14일 서울에서 제5차 불법스팸 대응 민·관 협의체 전체회의를 열었다.

방미통위와 과기정통부가 공동으로 주관한 이날 회의에는 개인정보보호위원회, 경찰청 등 관계부처, 한국인터넷진흥원(이하 KISA) 등 전문기관, 케이티(KT), 엘지유플러스(LGU+), 에스케이텔레콤(SKT) 등 이동통신사, 단말기 제조사, 대량문자 사업자 등 30여 명이 참석해 ‘불법스팸 방지 종합대책’ 추진 현황을 점검하고 개선방향 등을 논의했다.

‘불법스팸 대응 민관 협의체’는 정부 부처와 민간 사업자 간 불법스팸 대응을 위한 협력 및 공조를 강화하기 위해 2024년 12월 출범한 협의체다.

이번 회의에서 방미통위는 ▷불법스팸 수신자에 대한 이통사의 안내문자 발송 ▷음성스팸 대응방안 ▷법규 제·개정 사항 등 불법스팸 근절을 위한 추진 방향을, 과기정통부는 ▷개인정보를 보호하면서 무효번호로 발송되는 문자메시지를 원천 차단할 수 있는 번호차단 시스템 도입 경과 ▷해외로부터 유입되는 불법스팸을 차단하기 위한 추가 개선 대책 ▷대량문자 발신자의 신원을 검증할 수 있는 통신이용증명원 확인절차 개선 적용 등을 발표했다.

한국통신사업자연합회(KTOA)는 ‘불법스팸 무효번호 차단시스템’이 올 상반기 적용돼 스팸 발송자들이 활용하던 무효번호를 사전에 차단할 수 있게 되면, 스팸신고 건수가 더욱 감소할 것이라고 밝혔다.

한국인터넷진흥원(KISA)은 통신사업자 및 제조사 등과 협력해 불법스팸 대응체계를 AI 기반으로 전환하고, AI 기반 공동 대응 플랫폼을 구축함으로써 민간의 피싱 탐지 능력 제고와 악용되고 있는 통신서비스에 대한 신속한 대응 체계를 마련하고 있다. 이날 자리에서 KISA는 향후 불법스팸 데이터 공유‧개방을 확대해 불법스팸을 보다 체계적으로 차단해 나갈 계획이라고 밝혔다.

신영규 방미통위 방송통신이용자정책국장은 “전송자격인증제를 조속히 시행해 대량문자 유통시장을 정상화하고 불법스팸 관련 과징금 부과를 위한 하위 법규 제·개정을 속도감 있게 추진하겠다”며 “특히 불법스팸 과징금 부과 등에 대해서는 입법과정에서 제도 실효성을 높이기 위해 다양한 의견을 제시해 달라”고 말했다.

최우혁 과기정통부 네트워크정책실장은 “종합대책 발표 이후 민관 협의체에 참여한 유관기관과 통신사에서 AI 등 신기술 적용과 국제문자중계사의 ‘해외발 대량문자 차단 가이드라인’ 준수 등의 적극적인 노력으로 스팸 신고 건수가 대폭 감소한 것으로 나타났다”면서 “이러한 성과에 안주하지 않고 민·관 협력을 더욱 강화해 현재 추진 중인 과제가 차질 없이 이루어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.