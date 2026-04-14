[헤럴드경제=나은정 기자] ‘국민 MC’ 유재석이 제 62회 백상예술대상 방송 예능 부문 후보에서 전면 제외되자 팬들이 “후보 선정 기준을 공개하라”고 성명을 내는 등 논란이 확산되고 있다.

백상예술대상 사무국은 지난해 4월부터 올해 3월 31일까지 공개된 영화, 방송(드라마·예능), 연극, 뮤지컬 작품을 대상으로 지난 13일 부문별 후보를 발표했다.

예능 작품상 후보에는 MBC ‘극한84’, MBC ‘신인감독 김연경’, SBS ‘우리들의 발라드’, 넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리계급 전쟁2’, 쿠팡플레이 ‘직장인들 시즌2’가 이름을 올렸고, 남자 예능상 후보로는 곽범, 기안84, 김준호, 추성훈이 선정됐다.

이후 방송과 유튜브를 넘나들며 활약한 유재석이 후보에 포함되지 않은 것이 도마에 올랐다. 그는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’, MBC ‘놀면 뭐하니?’, SBS ‘틈만 나면’ 등 여러 방송에서 활약 중이며, 유튜브 콘텐츠 ‘핑계고’, ‘풍향고2’ 등을 통해서도 화제몰이를 하고 있다.

이에 유재석 팬들은 14일 성명을 내고 “논란의 핵심은 단순히 특정 인물을 후보에 포함하지 않았다는 데 있지 않다”며 “플랫폼의 경계가 넓어지고 있는 상황에서 심사 기간 내 높은 화제성과 성과를 보인 유재석과 관련 예능 콘텐츠가 주요 후보군에서 모두 제외된 배경이 충분히 설명되지 않고 있다는 점이 본질적인 문제”라고 지적했다.

팬들은 제 61회 백상예술대상에서 유재석이 남자 예능상 후보에 오른 점, 유재석이 이끄는 ‘풍향GO’가 예능 작품상을 수상했던 점을 언급하며 “이번처럼 납득하기 어려운 후보 선정 결과가 발표됐을 때에는 시상식 주최 측이 보다 책임 있게 설명할 의무가 있다”고 꼬집었다.

팬들은 ▲유재석 및 관련 예능 콘텐츠가 제외된 구체적 사유 ▲세부 심사 기준과 그 기준이 모든 후보군에 일관되게 적용됐는지 ▲방송 예능 부문 핵심 심사 기준과 플랫폼 간 비교 원칙 등에 대해 투명하게 공개할 것을 촉구했다.

일각에서는 제 59회 백상예술대상에서 나영석 PD가 유튜브 채널 ‘채널 십오야’ 등 뉴미디어 콘텐츠 공로를 인정받아 TV 부문 대상을 수상한 사례를 두고 형평성 문제도 제기하고 있다. 당시 나 PD의 수상이 플랫폼 경계를 허문 결정이라는 호평을 받았던 만큼, 이번 유재석의 후보 제외가 설득력이 부족하다는 지적이다.

논란의 중심에 선 제 62회 백상예술대상은 다음달 8일 서울 강남구 코엑스에서 개최될 예정이다.