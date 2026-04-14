[헤럴드경제=나은정 기자] 우울 증상과 가장 밀접하게 관련이 있는 요인이 ‘수면’인 것으로 나타났다. 적정 시간을 수면하지 못 하고 너무 적게 혹은 과하게 잘 경우 우울 증상 발생 위험이 두 배 이상 높아지는 것으로 분석됐다.

질병관리청은 전국 19세 이상 성인 약 23만명으로 대상으로 실시한 ‘2025 지역사회건강조사’ 자료를 바탕으로 우울 증상 유병률 등을 심층 분석한 결과를 14일 발표했다.

분석 결과 하루 7~8시간 수면군과 비교해 6시간 이하 또는 9시간 이상 수면군에서 우울 증상 발생 위험이 2.1배 높았다.

우울 증상 유병률(우울증 선별도구 검사에서 10점 이상을 받은 비율)은 2017년 2.7%에서 지난해 3.4%로 약 25.9% 증가했다. 해당 검사에서 10점 이상은 임상적으로 우울증 가능성이 있어 의료기관 방문과 전문가 상담이 권고된다.

최근 1년간 2주 이상 일상생활에 지장을 줄 정도의 우울감을 경험한 비율은 2016년 5.5%에서 2023년 7.3%까지 상승했다가 지난해 5.9%로 다소 감소했다. 다만 우울감으로 인해 정신건강 상담을 받은 비율은 2016년 16.5%에서 지난해 27.3%로 크게 늘어, 상담에 대한 사회적 인식이 개선된 것으로 질병청은 판단했다.

우울증 고위험군은 사회경제적 취약계층에 집중됐다. 여성은 남성보다 1.7배, 기초생활수급 가구는 일반 가구보다 4.6배, 1인 가구는 다인 가구보다 2.3배 높은 유병률을 보였다. 또한 월 소득 200만원 이하(2.6배), 무직자(1.7배), 70대 이상 고령층(1.7배)도 우울증 고위험군에 속했다.

특히 70대 이상 1인 가구의 우울 증상 유병률은 8.9%로 전체 평균보다 2.6배 높아 정책 지원의 필요성이 제기됐다.

수면 시간 외에도 사회적 관계와 생활습관이 우울 증상과 연관성이 있는 것으로 나타났다. 친구와의 교류가 월 1회 미만일 경우 우울 증상 위험이 2배 증가했고, 이웃 간 신뢰가 낮은 경우도 1.8배 커졌다. 흡연(1.7배), 신체활동 부족(1.2~1.4배), 고위험 음주(1.3배)도 우울 증상 위험을 높이는 요인으로 확인됐따.

지역별로는 울산(4.9%)이 가장 높은 우울 증상 유병률을 보였으며, 충남(4.4%), 대전·인천(4.2%)이 뒤를 이었다. 반면 광주와 전북(2.3%)은 가장 낮은 수준을 기록했다.

임승관 질병관리청장은 “우울증 위험군은 20~30대 여성과 70세 이상 고령층, 1인 가구, 무직, 저소득층 등으로 확인됐다”며 “적정 수면 유지와 사회적 관계 형성, 건강한 생활습관이 우울증 예방에 중요하다”고 강조했다.