중소기업·소상공인 판로지원 공로 인정 유일한 공공기관 TV홈쇼핑 운영 성과 부각 상생결제·조기 정산 등 유동성 지원도 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 공영홈쇼핑은 14일 서울 중구 신라호텔에서 열린 제21회 ‘2026 대한민국 대표브랜드 대상’ 시상식에서 상생경영 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

‘대한민국 대표브랜드 대상’은 동아닷컴, 한경닷컴, iMBC가 공동 주최하고 동아일보, 한국경제신문이 후원하는 행사다. 소비자 설문을 바탕으로 수상 브랜드를 선정해온 대표 브랜드 시상식이다.

공영홈쇼핑은 유일한 공공기관 TV홈쇼핑으로서 중소기업과 소상공인 중심의 유통 생태계 조성에 기여한 점을 인정받아 이번 상을 받았다.

공영홈쇼핑은 2015년 개국 이후 업계 최저 수준의 수수료 체계를 바탕으로 우리 농축산물과 중소기업·소상공인 제품만 판매해왔다. 홈쇼핑 진입 장벽을 낮추는 한편 소비자에게는 우수한 품질의 상품을 합리적인 가격에 공급하며 상생 기반을 넓혀왔다는 평가다.

중소기업 유동성 지원도 확대하고 있다. 공영홈쇼핑은 2022년 업계 최초로 ‘유통망 상생결제’를 도입했다. 올해부터는 정부의 ‘공공기관 숨은 규제 합리화’ 정책에 맞춰 방송 협력사가 정산 마감일로부터 이틀 뒤 판매대금을 현금화할 수 있도록 정산 체계도 손질했다.

공영홈쇼핑 관계자는 “중소상공인 판로지원과 상생결제 도입 등 다양한 활동에 대해 좋은 평가를 받아 뜻깊다”며 “앞으로도 실질적인 도움이 되는 상생 정책을 적극 추진해 유통업계의 모범이 되도록 하겠다”고 말했다.