[헤럴드경제=양대근 기자] 윤상현 국민의힘 의원이 쌍방울 대북송금 진술 회유 의혹 수사의 실무를 총괄하는 권영빈 2차 종합특검 특별검사보가 과거 이화영 전 경기도 평화부지사의 정치자금법 위반 사건 변호를 맡았던 것과 관련 “수사 주체가 아닌 검증의 대상”이라고 날을 세웠다.

14일 윤 의원은 자산의 페이스북에 ‘이해충돌 논란 속 특검 수사…누가 누구를 조사하는가’라는 글을 올리고 이같이 밝혔다.

윤 의원은 “권 종합특검보를 둘러싼 논란이 커지고 있다. 권 특검보는 과거 이화영 전 부지사의 정치자금법 위반 사건 변호를 맡았고, 이 전 부지사의 소개로 방용철 전 쌍방울 부회장 변호도 맡았던 것으로 보도됐다”면서 “사건 관련 핵심 인물들을 변호했던 인물이, 이제는 특검보라는 칼을 쥐고 과거 수사팀을 겨냥하고 있는 것”이라고 지적했다.

그는 “방용철 전 부회장은 법정에서 권 특검보의 사무실에서 이화영 전 부지사와 함께 조사 대응 방향을 상의했고, 그에 맞춰 조사받았다는 취지로 증언한 바 있다. 또 재판 과정에서는 쪽지 전달 경위와 관련해 권 특검보의 이름이 거론되기도 했다”고 덧붙였다.

윤 의원은 “종합특검은 쌍방울 대북송금 사건 수사를 맡았던 박상용 검사를 피의자로 입건했고, 법무부는 감찰을 이유로 직무집행 정지까지 명령했다”면서 “관련 의혹이 제기된 인물이 특검 지휘 라인에 선 상태에서 과거 수사팀 검사에 대한 입건, 출국금지, 직무정지까지 이어진 일련의 상황은 국민 상식으로 납득하기 어렵다”고 강조했다.

이어 “의혹의 당사자는 수사의 주체가 아니라 검증의 대상이어야 한다”면서 “권 특검보는 스스로 직을 내려놓고, 법정에서 제기된 증언과 의혹에 대해 국민 앞에 명확히 설명해야 한다. 그것이 공정한 수사를 위한 최소한의 출발점”이라고 꼬집었다.