[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강서구(구청장 진교훈)는 교육경비 보조금을 확대 지원했다고 14일 밝혔다. 올해 지원액은 총 28억원으로 지난해 보다 8억원 늘었다.

지원대상은 유치원 45곳, 초등학교 35곳, 중학교 22곳, 고등학교 23곳, 특수학교 2곳 등 총 127곳이다.

주요 사업으로는 ▷학교 지원사업 ▷공모 선정사업 ▷특수학급 지원사업 ▷교통안전 물품 지원사업 ▷강서양천교육지원청 협력 지원사업 등이 있다.

먼저 ‘학교 지원사업’을 통해 초‧중‧고등학교의 진로 프로그램 및 방과 후 학습 운영과 학교 시설의 개선 등을 돕는다. 유치원에서 실시하는 외부 체험활동 지원도 포함된다.

특히 올해는 학교당 지원 금액을 1500만 원에서 2000만 원으로 늘렸다. 초‧중학교의 경우 학교 규모에 따른 형평성을 높이기 위해 학생 수를 기준으로 보조금을 차등적으로 추가 지원한다.

인공지능, 코딩, 취업, 예체능 등 학교별 특성에 맞는 사업을 지원하는 ‘공모 선정사업’ 예산도 지난해 2억 8400만 원에서 4억 7500만 원으로 증액했다. 이

이 밖에도 특수학급 보조 인력 지원사업, 교통안전을 위한 가방 안전덮개 지원사업, 강서양천교육지원청과의 교육 협력 사업(국악관현악단 운영) 등 다양한 사업들이 함께 추진된다.