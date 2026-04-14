서울반도체 등 400여명 신규 고용

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 서울반도체 등 8개 기업의 사업개편을 승인해 해당기업의 신시장 개척을 지원한다.

산업통상부는 14일 제51차 사업재편계획 심의위원회를 열고 서울반도체, 유티아이 등 8개 기업의 사업재편계획을 승인했다고 밝혔다.

이번에 승인된 기업들은 앞으로 5년간 총 2496억원을 투자하고 402명을 신규 고용해 사업 재편을 이행할 계획이다.

디스플레이 부품사 서울반도체는 마이크로 발광다이오드(LED) 원천 기술을 바탕으로 증강현실(AR) 글라스용 디스플레이 모듈 시장에 진출한다.

유티아이는 기존 초박막 글라스 등을 제조하는 고정밀 유리 제조 기술을 활용해 반도체 패키지용 유리 기판 사업에 진출한다.

지에스알테크는 벽돌 등 철강 용광로 내화물 시공업에서 이차전지 양극재 생산 후 폐기되는 내화물에서 리튬을 추출·재활용해 양극재 원료를 공급한다.

건우금속은 내연기관차 베어링·변속기 부품 제조 기술에 인공지능(AI) 자율 제조모델을 도입하는 제조공정 고도화를 통해 전기차용 환형 동력기어 개발에 나선다.

은혜기업과 수인산업은 각각 전기차·하이브리드차용 주행 제어장치 장착 플레이트와 전력 전달용 환형 터미널 제조로 사업을 확장한다.

김주훈 사업재편계획심의위 민간위원장은 “기업들이 대내외적인 어려움에도 신시장에 진출해 새로운 먹거리를 찾기 위해 노력하는 점을 높이 평가했다”며 “위원회도 기업의 사업재편을 적극 지원하겠다”고 말했다.