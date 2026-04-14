[헤럴드경제=박병국 기자]서울 구로구는 구로디지털단지역 일대에 하수 악취 저감시설 3개소 설치를 완료했다고 14일 밝혔다. 이 지역은 그동안 하수 악취로 인한 민원이 꾸준히 제기돼 온 곳이다.

이번 사업은 유동 인구가 많고 상가가 밀집한 구로디지털단지역 일대의 하수 악취를 줄여 보행자와 인근 상인들의 불편을 해소하기 위해 추진됐다. 이 지역은 그동안 하수 악취로 인한 민원이 꾸준히 제기된 곳이다.

구는 하수 악취 저감대책의 일환으로 총 2억 원을 투입해 해당 구간에 지주형 흡착 분해 악취 탈취 시설 3개소를 설치했다.

이번 시설에는 악취 발생 여부를 실시간으로 감지하는 시스템이 적용됐다. 측정된 데이터는 서버로 전송돼 원격으로 장비 가동 상태와 악취 현황을 확인할 수 있다.

구는 시설 설치에 앞서 하수 악취 조사와 현장점검 등 사전 절차를 단계적으로 진행했다. 서울시에 구로디지털단지역 일대 하수 악취 조사를 의뢰한 뒤 두 차례 현장 조사를 실시했다.