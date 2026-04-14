‘하트시그널 시즌5’ 도파민 예고

[헤럴드경제=이원율 기자]채널A 연애 예능 프로그램 ‘하트시그널’ 시즌5에서 패널로 합류하는 로이킴은 “그동안 ‘하트시그널’이 심심하고 계속 생각나는 맛이었다면, 이번 시즌은 정말 매운 맛”이라며 도파민을 예고했다.

14일 온라인에서 이뤄진 ‘하트시그널’ 시즌5 제작발표회에서 로이킴은 “제가 알고 있던 사람, 사랑에 대한 가치관이 모두 바뀌고 있다”며 이같이 밝혔다.

‘하트시그널’은 시그널 하우스에서 펼쳐지는 청춘남녀의 연애를 관찰·분석하며 최종 커플을 추리하는 연애 리얼리티 프로그램이다.

3년 만에 돌아온 시즌5에는 원조 멤버인 가수 윤종신·이상민과 작사가 김이나, 새 멤버로 로이킴과 그룹 빌리의 츠키가 합류했다.

MC들은 이번 시즌의 전개가 유독 강렬하고 속도감이 있다고 밝혔다.

윤종신은 “분명히 1화인데 11화인가 싶을 정도의 일이 벌어진다”며 “속도도 빠르고, 감정을 드러내는 동시에 맞히기 어려울 만큼 변화무쌍하다”고 했다. 이어 “오늘 다르고 내일 다르다. 거의 일기예보 수준”이라며 “예전에 ‘사랑은 움직이는 거야’라는 유행어가 있었는데, 그 말이 딱 맞다”고 했다.

김이나 또한 “원래 ‘하트시그널’이 빠름을 자랑하는 프로그램이 아닌데, 이번에는 ‘하트시그널’이 맞나 하는 속도”라며 “전 시즌 통틀어 감정 기복이 이 정도인 것은 처음 본다”고 했다.

이상민도 “과거에는 매 회차 일들이 일어났다면 이번에는 장소를 옮길 때마다 사건이 터진다”며 “굉장히 빠르고, 몰입감도 최고”라고 했다.

박철환 PD는 “‘하트시그널’의 좋은 점 중 하나는 그 시대를 대표하는 청춘들이 온다는 것”이라며 “이번에는 새로운 세대가 들어오는 시즌이었다”고 했다. 그러면서 “‘하트시그널’의 감성과 매력은 그대로 가져가며 새로움을 입혔다”며 “시즌5는 더 젊고 어려졌다”고 했다.

청춘 남녀는 시그널 하우스 안에서 새로운 인연에 설레다가도, 내 마음 같지 않은 상대를 보며 속앓이를 한다. 용기를 내 다가서기도 하고, 신중함을 안고서 상황을 지켜보기도 한다. 이 과정에서 다양한 감정 요동과 행동의 변화를 경험하게 된다.

연애 리얼리티 프로그램의 원조 중 하나로 꼽히는 ‘하트시그널’은 2017년부터 5년간 지금껏 4개의 시즌을 선보였다. OTT(동영상 스트리밍)와 SNS(사회관계망서비스)에서 소비되며 온라인에서 화제를 낳았다.