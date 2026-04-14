주요국, 비상체계 구축 및 가격 안정화 정책 시행

[헤럴드경제=양영경 기자] 허장 재정경제부 2차관이 14일 중동전쟁 장기화에 따른 글로벌 공급망 불확실성 대응을 위해 해외 재경관들에게 주요국 동향의 신속한 보고를 당부했다.

허 차관은 이날 정부서울청사에서 재경관 영상회의를 주재하고 에너지·원자재 중심의 수급 불안 상황과 주요국 정책 대응 사례를 점검하며 이같이 밝혔다.

현재 재경관은 미국·중국·일본·프랑스 등 13개국 14개 공관에 파견돼 재정·금융 협력과 정책 동향 수집 등 대외업무를 수행하고 있다.

이날 회의에서 재경관들은 원자재 가격과 수급 불확실성이 확대되는 가운데 각국이 추진 중인 가격 안정화 정책과 수급 대응 방안을 공유했다. 이에 허 차관은 “재경관 네트워크를 통해 주요국 동향과 정책 사례를 적기에 보고해달라”고 강조했다.

주요국들은 중동전쟁 대응을 위해 비상 대응체계를 구축하고 에너지 가격 안정과 공급망 관리에 집중하고 있는 것으로 나타났다. 일본과 프랑스는 각각 범정부 태스크포스(TF)와 비상대응반을 가동했고, 독일·프랑스 등은 가격 상한제 논의 및 규제 강화에 나섰다.

아울러 주요 국가들은 유류세 인하, 취약계층 지원, 가격 담합 조사 등 정책을 병행하는 한편 수입선 다변화, 국내 생산 확대, 비축유 방출, 에너지 절약 등 수급 안정 조치도 추진 중인 것으로 파악됐다.

재경부는 앞으로 주요국 정책을 지속적으로 모니터링하고 국내 적용 가능 사례를 발굴하는 동시에 공급망 안정화 대응체계를 보완·강화한다는 방침이다.