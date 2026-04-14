“전쟁 피할 길 계속 모색할 것”

[헤럴드경제=정목희 기자] 레오 14세 교황과 도널드 트럼프 미국 대통령 간 설전이 격화되는 가운데, 교황이 갈등 수습에 나서면서도 비판 기조를 유지했다.

AP통신에 따르면 교황은 이날 알제리로 향하는 전용기에서 “최근 ‘전능하다는 망상’에 대한 비판은 트럼프 대통령이나 특정 인물을 직접 공격하려는 것이 아니다”라고 밝혔다.

이어 “내 발언을 트럼프 대통령이 추진한 정책과 동일선상에 놓는 것은 복음의 메시지를 제대로 이해하지 못한 것”이라고 지적했다.

교황은 “논쟁에 참여하지는 않겠다”고 선을 그으면서도 “모든 이들이 평화와 화해의 길을 찾고 전쟁을 피할 방법을 모색하도록 하는 일은 결코 피하지 않을 것”이라고 강조했다.

또 “트럼프 행정부를 전혀 두려워하지 않는다”고 말해 트럼프 대통령의 원색적 반발을 일축했다.

교황과 트럼프 대통령의 갈등은 위험수위에 다다랐다.

교황은 최근 기도회와 소셜미디어 등을 통해 “하느님은 어떤 전쟁도 축복하지 않는다”며 “전능에 대한 망상”이 전쟁을 부추기고 있다고 비판했다. 성경을 인용해 “전쟁을 벌이는 이들의 기도는 거부당할 것”이라며 일침을 놓기도 했다.

구체적인 상황이나 대상을 언급하지 않았지만 트럼프 대통령과 미국의 고위 관리를 겨냥한 것이라는 해석이 나왔다.

교황의 강도높은 비판이 이어지자 트럼프 대통령은 전날 “이란이 핵무기를 보유하는 것을 괜찮다고 생각하는 교황은 원치 않는다”며 직격했다.

그는 이어 “내가 백악관에 없었다면 레오는 바티칸에 있지 않을 것”이라며 스스로를 예수에 비유한 듯한 인공지능 생성 이미지를 소셜미디어에 게시하기도 했다.