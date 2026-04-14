與 을지로위 주도로 상생 협약…나프타 차액 지원 추경 확정 시 인상 폭 추가 축소

[헤럴드경제=김해솔 기자] 중동 사태 장기화로 인한 국제 유가 급등으로 원가 부담이 커진 가운데, 석유화학 대기업들이 중소 플라스틱 업계를 대상으로 원재료 가격 인상분을 일부 축소하기로 했다.

더불어민주당 을지로위원회는 14일 국회에서 ‘중동 전쟁 위기 극복을 위한 고통 분담, 석유화학·플라스틱업계 사회적 대화 기구 상생 협약식’을 개최하고 이 같은 합의를 끌어냈다고 밝혔다.

이날 협약에 따라 LG화학, 한화솔루션, 롯데케미칼, SK지오센트릭, GS칼텍스, 에쓰오일(S-OIL) 등 주요 석화 기업들은 플라스틱 업계에 통보한 3월 가격 인상분과 4월 인상 예정분 중 일부를 깎아 주는 방안을 검토한다.

특히 국회에서 추경안이 통과돼 나프타 수입 차액 지원 예산이 확정될 경우, 4월 이후 공급가 인상 폭을 추가로 축소하기로 뜻을 모았다. 또한 향후 수급 위기가 재발할 경우 가격 변동성을 최소화할 수 있는 체계를 논의하고, 합성수지의 국내 우선 공급 및 매점매석 방지에도 적극 협력할 계획이다.

이번 협약은 유가 폭등으로 정유사의 국내 공급이 줄고 일부 대기업이 에틸렌 생산을 감산하는 등 중소 제조 기업들이 원재료 가격 상승과 공급 부족이라는 이중고를 겪는 상황에서 마련된 ‘고통 분담’ 차원의 조치다.

이재형 한국플라스틱포장용기협회 수석부회장은 협약식에서 “다시 한번 일어설 기회를 얻었다. 석유화학 기업들도 어려운 경영 환경 속에서도 많은 부분을 양보해 준 것에 감사한다”고 인사를 전했다. 안영모 GS칼텍스 상무 역시 “전쟁이 금방 끝나지 않을 것이라고 (보고), 이 추세대로 가면 국내에 좀 더 많은 양을 공급해야 한다고 생각한다”며 “국회와 정부 정책에 부합하는 사례가 되도록 최선을 다하겠다”고 화답했다.

당정 차원의 지원 사격도 이어진다. 한병도 민주당 원내대표는 “추경 심사의 지원이 현장에 실질적으로 닿을 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “공정거래위와 함께 매점매석 등 불공정 행위에 대해서도 엄정히 대응하겠다”고 강조했다.