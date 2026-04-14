[헤럴드경제=채상우 기자] 가수 임영웅이 지난해 정산금과 배당금을 합쳐 최소 155억원을 벌었을 것이라는 추정이 나왔다.

13일 전사공시시스템에 공시된 물고기뮤직 감사보고서를 보면 임영웅은 용역비 145억6428만원을 정산받고, 지분 50%에 따른 배당금 10억원을 추가로 받은 것으로 파악된다.

임영웅 1인 기획사인 물고기뮤직의 지난해 매출액은 320억 1662만원으로 전년 289억 2100만원 대비 약 10% 증가했다.

매출 구성을 보면 음원·음반·공연 수입이 195억 5609만원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 유튜브 등 미디어 콘텐츠 수입은 전년 4억 7000만원에서 67억 4316만원으로 14배 이상 늘어나며 실적을 견인했다.

물고기뮤직은 지난해 총 20억원의 중간배당을 실시했다. 임영웅은 이 회사의 지분 50%를 보유한 최대 주주로, 지분율에 따라 10억원의 배당금을 받았다. 이에 따라 정산금 성격의 용역비와 배당금을 합산한 임영웅의 지난해 총수익은 155억 6428만원에 달할 것으로 추정한다.

회사의 영업이익은 전년 88억 7000만원에서 106억 2581만원으로 올라섰으며 당기순이익 역시 93억 4658만원을 기록했다. 반면 광고 수입은 21억 3333만원으로 전년 33억 4551만원 대비 다소 줄어든 수치를 보였다.

업계에서는 임영웅이 1인 기획사 체제에서 압도적인 수익률을 기록하고 있는 만큼 차기 결산기에도 견고한 성장세를 이어갈 것으로 내다봤다.